Bukan Sekadar Bosan, 8 Tanda Hubungan Cinta Sudah Benar-Benar Berakhir

ilustrasi pasangan yang bertengkar. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menjalani hubungan dalam waktu lama tidak selalu berarti sebuah pasangan akan terus bersama. Ada kalanya berbagai masalah membuat hubungan perlahan kehilangan kedekatan, kepercayaan, dan keinginan untuk mempertahankannya.
Cinta memang menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan, tetapi perasaan saja tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan berjalan sehat. Dibutuhkan komunikasi, rasa percaya, komitmen, serta keinginan dari kedua pihak untuk menghadapi masalah bersama.
Karena itu, ketika berbagai persoalan terus muncul tanpa adanya perubahan, seseorang mungkin perlu mengevaluasi kembali apakah hubungan tersebut masih layak dipertahankan.
Dilansir dari YourTango, terdapat sejumlah tanda yang dapat menunjukkan bahwa sebuah hubungan percintaan sedang berada di titik yang sangat sulit untuk diselamatkan.
Kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam sebuah hubungan. Ketika rasa percaya sudah rusak, hubungan akan lebih mudah dipenuhi kecurigaan, kecemasan, dan konflik.
Jika salah satu atau kedua pasangan terus-menerus merasa harus mencurigai, memeriksa, atau mempertanyakan tindakan pasangannya, hubungan dapat menjadi sangat melelahkan.
Memulihkan kepercayaan sebenarnya mungkin dilakukan dalam kondisi tertentu, tetapi membutuhkan kejujuran, waktu, dan usaha dari kedua belah pihak. Jika tidak ada lagi kemauan untuk memperbaikinya, hubungan tersebut mungkin sulit dipertahankan.
Perubahan perasaan juga patut diperhatikan.
Dahulu, melihat nama pasangan muncul di layar ponsel mungkin membuat Anda tersenyum. Namun sekarang, pesan atau telepon darinya justru membuat Anda merasa cemas, terbebani, atau ingin menghindar.
Sesekali merasa ingin sendiri tentu merupakan hal yang normal. Namun jika keengganan berinteraksi terjadi terus-menerus, kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa kedekatan emosional dalam hubungan mulai menghilang.
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