Jika Kamu Melihat 6 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Mencintaimu dengan Nyata Menurut Psikologi

seseorang yang mencintai pasangannya secara nyata. (Magnific)

JawaPos.com - Cinta yang nyata tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata romantis.

Kadang, cinta justru terlihat dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali: bagaimana seseorang mendengarkan ketika kita sedang bercerita, bagaimana dia tetap menghargai kita ketika sedang berbeda pendapat, bagaimana dia mengingat hal-hal kecil tentang diri kita, atau bagaimana dia berusaha hadir ketika hidup sedang tidak mudah.



Banyak orang mengira bahwa pasangan yang benar-benar mencintai harus selalu romantis, sering mengatakan “aku cinta kamu”, memberikan hadiah, atau menunjukkan perhatian setiap saat.



Padahal, dalam psikologi hubungan, kualitas sebuah hubungan lebih banyak terlihat dari pola perilaku yang konsisten daripada dari satu-dua tindakan romantis.



Seseorang mungkin tidak pandai merangkai kata-kata, tetapi selalu berusaha membuatmu merasa aman.



Seseorang mungkin jarang memberikan kejutan, tetapi ketika kamu membutuhkan dukungan, dia hadir.



Seseorang mungkin tidak selalu memahami perasaanmu dengan sempurna, tetapi dia mau belajar memahami.



Dan justru hal-hal seperti inilah yang sering kali jauh lebih bermakna.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (11/9), jika kamu melihat enam tanda berikut pada pasanganmu, mungkin kamu sedang bersama seseorang yang menunjukkan cinta bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui tindakan nyata.



1. Dia membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri



Salah satu tanda penting dari hubungan yang sehat adalah adanya rasa aman secara emosional.



Ketika seseorang benar-benar menghargai pasangannya, biasanya dia tidak membuat pasangannya merasa harus terus-menerus berpura-pura agar dicintai.



Kamu tidak merasa harus selalu terlihat sempurna.



Kamu bisa mengatakan bahwa kamu sedang lelah.



Kamu bisa mengakui bahwa kamu sedang takut.



Kamu bisa memiliki pendapat yang berbeda.



Kamu bahkan bisa menunjukkan sisi dirimu yang tidak selalu menyenangkan tanpa langsung merasa bahwa hubungan tersebut akan berakhir.



Tentu, bukan berarti pasangan harus menyukai semua perilaku kita. Hubungan yang sehat tetap memiliki batasan, kritik, dan ketidaksetujuan.



Namun, ada perbedaan besar antara seseorang yang mengatakan, “Aku tidak setuju dengan tindakanmu,” dan seseorang yang membuatmu merasa, “Kamu tidak layak dicintai karena menjadi dirimu sendiri.”



Cinta yang matang tidak menuntut seseorang kehilangan identitasnya.



Sebaliknya, cinta yang sehat memberi ruang bagi dua orang untuk tetap menjadi individu sekaligus membangun kehidupan bersama.



Jika kamu bisa menjadi dirimu sendiri di dekat pasanganmu dan tetap merasa dihargai, itu adalah sesuatu yang sangat berharga.



2. Dia mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran berbicara



Ada perbedaan antara mendengar dan benar-benar mendengarkan.



Banyak orang mendengar pasangannya berbicara, tetapi pikirannya sudah sibuk menyiapkan jawaban, membela diri, atau mencari cara untuk memenangkan argumen.



Pasangan yang benar-benar peduli biasanya berusaha memahami apa yang ada di balik kata-katamu.



Ketika kamu bercerita tentang sesuatu yang menurutmu penting, dia tidak langsung menganggapnya sepele.



Ketika kamu sedang kecewa, dia tidak buru-buru mengatakan, “Kamu terlalu sensitif.”



Ketika kamu sedang mengalami masalah, dia tidak selalu merasa harus memberikan solusi.



Kadang dia hanya bertanya:



“Apa yang sebenarnya kamu rasakan?”



“Bagian mana yang paling membuatmu berat?”



“Aku bisa membantumu bagaimana?”



Perhatian seperti ini menunjukkan bahwa pengalaman emosionalmu memiliki tempat dalam pikirannya.



Dan yang lebih penting, dia tidak hanya mendengarkan ketika suasana sedang romantis.



Dia juga berusaha memahami ketika percakapan terasa sulit.



Dalam hubungan jangka panjang, kemampuan untuk mendengarkan sering kali jauh lebih penting daripada kemampuan membuat pasangan terkesan.



Karena seseorang yang mau mendengarkan sedang mengatakan sesuatu tanpa harus mengucapkannya:



“Perasaanmu penting bagiku.”



3. Dia menghargai batasan dan tidak menggunakan cinta sebagai alat untuk mengendalikanmu



Cinta bukan kepemilikan.



Ketika seseorang mencintai kita, bukan berarti dia berhak mengatur seluruh hidup kita.



Hubungan yang sehat tetap memberikan ruang untuk memiliki teman, keluarga, pekerjaan, hobi, waktu sendiri, dan kehidupan pribadi.



Pasangan yang mencintaimu tidak harus mengetahui setiap menit dalam hidupmu.



Dia tidak harus selalu mendapatkan apa yang dia inginkan.



Dan dia tidak menggunakan rasa bersalah, ancaman, atau manipulasi untuk membuatmu menuruti keinginannya.



Misalnya, ketika kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat, pasangan yang sehat tidak otomatis menganggapnya sebagai penolakan.



Ketika kamu mengatakan tidak terhadap sesuatu, dia belajar menghormati jawaban tersebut.



Ketika kamu memiliki pendapat yang berbeda, dia tidak langsung menyerang harga dirimu.



Ini penting karena cinta yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: kedekatan dan otonomi.



Kita membutuhkan seseorang yang dekat dengan kita, tetapi kita juga membutuhkan ruang untuk tetap menjadi diri sendiri.



Jika pasanganmu mampu menghormati batasanmu bahkan ketika batasan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, itu bisa menjadi tanda kedewasaan emosional.



Karena mencintai seseorang bukan hanya tentang berkata, “Aku ingin kamu selalu bersamaku.”



Kadang cinta juga berarti berkata:



“Aku menghargai ruang yang kamu butuhkan.”



4. Dia hadir bukan hanya ketika semuanya mudah



Salah satu cara paling jelas untuk melihat kualitas sebuah hubungan adalah memperhatikan bagaimana seseorang bersikap ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.



Saat semuanya menyenangkan, hampir semua orang bisa terlihat penuh perhatian.



Tetapi bagaimana ketika kamu sedang sakit hati?



Bagaimana ketika kamu sedang mengalami kegagalan?



Bagaimana ketika hubungan kalian sedang menghadapi masalah?



Bagaimana ketika pasanganmu sendiri sedang lelah dan emosional?



Cinta yang nyata tidak berarti seseorang akan selalu mampu hadir dengan sempurna.



Dia juga manusia.



Dia bisa lelah.



Dia bisa salah.



Dia bisa membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.



Namun, ada perbedaan antara seseorang yang sesekali tidak mampu memberikan dukungan dan seseorang yang selalu menghilang setiap kali hubungan membutuhkan kedewasaan.



Pasangan yang benar-benar peduli biasanya berusaha kembali ke percakapan setelah konflik.



Dia mau memperbaiki kesalahan.



Dia tidak menganggap masalah sebagai alasan otomatis untuk menyerah.



Dia mungkin berkata:



“Aku tadi salah.”



“Aku ingin kita membicarakannya lagi.”



“Aku tidak bermaksud menyakitimu.”



“Aku belum tahu cara terbaik menghadapinya, tapi aku ingin mencoba.”



Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana.



Namun dalam hubungan jangka panjang, kemampuan untuk memperbaiki hubungan setelah terjadi masalah sangat penting.



Cinta bukan berarti tidak pernah bertengkar.



Cinta yang matang berarti memiliki kemauan untuk memperbaiki sesuatu setelah terjadi keretakan.



5. Dia mengingat hal-hal kecil tentang dirimu



Cinta sering kali terlihat dalam perhatian terhadap detail.



Bukan selalu hadiah mahal.



Bukan selalu makan malam mewah.



Bukan selalu perjalanan romantis.



Kadang justru dalam hal yang sangat sederhana.



Dia tahu makanan apa yang kamu sukai.



Dia ingat bahwa kamu tidak suka hal tertentu.



Dia tahu kapan kamu biasanya membutuhkan waktu sendiri.



Dia ingat cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa bulan lalu.



Dia tahu hal-hal kecil yang membuatmu bahagia.



Ketika kamu mengatakan bahwa minggu ini akan menjadi minggu yang berat, dia mungkin mengingatnya dan bertanya beberapa hari kemudian:



“Bagaimana pekerjaanmu tadi?”



Pertanyaan itu mungkin hanya membutuhkan beberapa detik.



Tetapi maknanya besar.



Karena perhatian menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mendengar keberadaanmu, tetapi juga memperhatikan kehidupanmu.



Dalam hubungan yang sehat, pasangan biasanya secara bertahap membangun “peta” tentang diri kita: apa yang membuat kita nyaman, apa yang membuat kita takut, apa yang kita impikan, apa yang penting bagi kita, dan bagaimana kita biasanya bereaksi dalam situasi tertentu.



Perhatian semacam ini tidak harus sempurna.



Tidak ada pasangan yang bisa mengingat semuanya.



Tetapi ketika seseorang secara konsisten menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kehidupanmu, itu merupakan bentuk perhatian yang sangat berarti.



6. Dia memasukkanmu ke dalam pertimbangan hidupnya



Tanda cinta yang sering kali tidak terlalu diperhatikan adalah ketika seseorang mulai mempertimbangkanmu dalam berbagai keputusan.



Bukan berarti seluruh keputusan hidup harus selalu berdasarkan pasangan.



Namun ketika seseorang serius terhadap hubungan, biasanya dia tidak lagi berpikir hanya dalam kerangka “aku”.



Perlahan muncul “kita”.



Ketika membuat rencana, dia mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadapmu.



Ketika mengambil keputusan penting, dia ingin mendengar pendapatmu.



Ketika membayangkan masa depan, keberadaanmu menjadi bagian dari pertimbangannya.



Bukan karena dia kehilangan kebebasannya, tetapi karena hubungan kalian memiliki nilai baginya.



Misalnya, sebelum mengambil keputusan besar dia mungkin berkata:



“Menurutmu bagaimana?”



“Aku ingin membicarakannya denganmu dulu.”



“Kalau aku memilih ini, kira-kira akan berdampak apa ke kita?”



Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan bukan sekadar sesuatu yang dia nikmati ketika suasana sedang menyenangkan.



Hubungan tersebut sudah menjadi sesuatu yang ingin dia rawat.



Dan ada perbedaan besar antara seseorang yang mengatakan ingin bersamamu dan seseorang yang membuat pilihan sehari-harinya dengan mempertimbangkan keberadaanmu.



Yang pertama adalah kata-kata.



Yang kedua terlihat dalam perilaku.



Tetapi Ada Satu Hal yang Perlu Kamu Ingat



Enam tanda di atas bukanlah tes untuk menentukan apakah seseorang mencintaimu atau tidak.



Tidak ada satu perilaku yang bisa menjadi bukti mutlak tentang perasaan seseorang.



Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang.



Ada orang yang sangat ekspresif.



Ada yang lebih pendiam.



Ada yang menunjukkan cinta melalui kata-kata.



Ada yang lebih banyak menunjukkan cinta melalui tindakan.



Ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkapkan emosinya.



Karena itu, jangan menilai hubungan hanya berdasarkan satu kejadian.



Lihat polanya.



Apakah dia konsisten?



Apakah dia menghargaimu?



Apakah dia mau berkomunikasi?



Apakah dia menghormati batasanmu?



Apakah dia berusaha memperbaiki kesalahan?



Apakah kamu merasa aman menjadi dirimu sendiri?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali jauh lebih berguna daripada sekadar bertanya:



“Apakah dia bilang mencintaiku?”



Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya sesuatu yang dikatakan.



Cinta adalah sesuatu yang terus-menerus ditunjukkan melalui pilihan.



Cinta yang Nyata Tidak Selalu Terlihat Dramatis



Kita hidup di zaman ketika cinta sering digambarkan secara dramatis.



Pesan panjang tengah malam.



Kejutan besar.



Bunga dalam jumlah banyak.



Unggahan romantis di media sosial.



Kata-kata manis setiap hari.



Semua itu boleh dan bisa menjadi bagian indah dari sebuah hubungan.



Tetapi cinta yang bertahan lama sering kali justru terasa jauh lebih tenang.



Dia mengingatkanmu untuk makan.



Dia menanyakan apakah kamu sudah sampai.



Dia mendengarkan ceritamu yang sebenarnya sudah pernah dia dengar.



Dia meminta maaf ketika salah.



Dia tidak mempermalukanmu di depan orang lain.



Dia menghargai pendapatmu.



Dia tetap berbicara denganmu ketika sedang ada masalah.



Dia tidak selalu mengatakan hal yang sempurna.



Tetapi dia berusaha.



Dan terkadang, “berusaha” adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata.



Karena cinta yang matang bukan tentang menemukan seseorang yang tidak pernah mengecewakan kita.



Cinta yang matang adalah menemukan seseorang yang ketika terjadi masalah, tetap memiliki kemauan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjaga hubungan.



Jadi, Apakah Pasanganmu Benar-Benar Mencintaimu?



Mungkin jawabannya tidak bisa ditemukan hanya dari seberapa sering dia mengatakan “aku cinta kamu”.



Lihat bagaimana dia memperlakukanmu ketika tidak ada yang melihat.



Lihat bagaimana dia bersikap ketika kalian berbeda pendapat.



Lihat apakah dia menghormati batasanmu.



Lihat apakah dia mendengarkan.



Lihat apakah dia hadir ketika hidup sedang tidak mudah.



Lihat apakah dia bersedia memperbaiki kesalahan.



Dan yang tidak kalah penting, lihat bagaimana hubungan itu membuatmu merasa.



Apakah kamu merasa dihargai?



Apakah kamu merasa aman?



Apakah kamu bisa menjadi dirimu sendiri?



Apakah kamu merasa didengarkan?



Apakah kamu merasa memiliki pasangan, bukan seseorang yang harus terus-menerus kamu takuti kehilangan?



Karena cinta yang sehat seharusnya tidak membuatmu terus-menerus hidup dalam kecemasan.



Cinta memang tidak sempurna.



Akan ada salah paham.



Akan ada hari-hari ketika salah satu dari kalian sedang lelah.



Akan ada perbedaan.



Akan ada konflik.



Tetapi di tengah semua ketidaksempurnaan itu, seharusnya ada rasa hormat, kepedulian, tanggung jawab, dan keinginan untuk saling memahami.



Mungkin itulah salah satu bentuk cinta yang paling nyata.



Bukan seseorang yang berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyakitimu.



Tetapi seseorang yang ketika menyadari bahwa tindakannya menyakitimu, memilih untuk belajar dan memperbaikinya.



Bukan seseorang yang selalu tahu apa yang kamu butuhkan.



Tetapi seseorang yang mau bertanya.



Bukan seseorang yang selalu setuju denganmu.



Tetapi seseorang yang tetap menghargaimu ketika kalian berbeda.



Dan bukan seseorang yang hanya hadir ketika semuanya indah.



Melainkan seseorang yang tetap memilih untuk menjaga hubungan ketika kehidupan menjadi lebih sulit.



Jika pasanganmu menunjukkan banyak dari tanda-tanda tersebut secara konsisten, mungkin kamu tidak sedang berhadapan dengan cinta yang hanya terdengar indah.



Mungkin kamu sedang melihat cinta dalam bentuknya yang lebih sederhana:



hadir, menghargai, mendengarkan, memahami, dan terus memilih untuk menjaga.



Dan sering kali, cinta yang paling nyata memang tidak terdengar paling keras.





Ia hanya terasa paling aman.***