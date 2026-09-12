6 Tanda Pasangan Diam-Diam Tidak Bahagia, Terlihat dari Sikap dan Perilakunya

Ilustrasi pasangan yang tidak bahagia. (Freepik)
JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat biasanya dibangun melalui komunikasi, rasa percaya, perhatian, dan kedekatan emosional. Namun, dinamika dalam sebuah hubungan dapat berubah seiring waktu.
Tidak semua orang mampu mengungkapkan ketidaknyamanan atau rasa tidak bahagia secara terbuka. Karena itu, perubahan kecil dalam sikap, cara berkomunikasi, hingga kebiasaan sehari-hari terkadang dapat menjadi petunjuk bahwa pasangan sedang mengalami masalah dalam hubungan.
Meski demikian, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak bahagia. Perubahan perilaku juga dapat dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi pribadi, atau faktor lainnya.
Lansiran dari English Jagran, terdapat sejumlah perubahan psikologis dan perilaku yang patut diperhatikan ketika pasangan mulai merasa tidak nyaman atau tidak puas dalam hubungan.
Baca Juga:Jika Kamu Melihat 6 Tanda Ini pada Pasanganmu, Dia Mencintaimu dengan Nyata Menurut Psikologi
Komunikasi yang semakin minim dapat menjadi salah satu tanda adanya masalah dalam hubungan.
Pasangan mungkin lebih jarang mengajak berbicara, memberikan jawaban singkat, atau tidak lagi menunjukkan keinginan untuk membagikan cerita seperti sebelumnya.
Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, bisa jadi terdapat persoalan emosional yang belum dibicarakan.
Perubahan berikutnya dapat terlihat dari berkurangnya kedekatan emosional.
Pasangan yang sebelumnya mudah menunjukkan perhatian, kasih sayang, atau dukungan mungkin menjadi lebih dingin dan tertutup.
Akibatnya, Anda bisa merasa seperti tidak lagi memiliki hubungan emosional yang sama dengannya. Kondisi ini sebaiknya tidak langsung dihadapi dengan tuduhan, tetapi menjadi alasan untuk membuka percakapan secara tenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022