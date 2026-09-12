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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 23.14 WIB

6 Tanda Pasangan Diam-Diam Tidak Bahagia, Terlihat dari Sikap dan Perilakunya

Ilustrasi pasangan yang tidak bahagia. (Freepik) - Image

Ilustrasi pasangan yang tidak bahagia. (Freepik)

JawaPos.com – Hubungan asmara yang sehat biasanya dibangun melalui komunikasi, rasa percaya, perhatian, dan kedekatan emosional. Namun, dinamika dalam sebuah hubungan dapat berubah seiring waktu.

Tidak semua orang mampu mengungkapkan ketidaknyamanan atau rasa tidak bahagia secara terbuka. Karena itu, perubahan kecil dalam sikap, cara berkomunikasi, hingga kebiasaan sehari-hari terkadang dapat menjadi petunjuk bahwa pasangan sedang mengalami masalah dalam hubungan.

Meski demikian, satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang tidak bahagia. Perubahan perilaku juga dapat dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi pribadi, atau faktor lainnya.

Lansiran dari English Jagran, terdapat sejumlah perubahan psikologis dan perilaku yang patut diperhatikan ketika pasangan mulai merasa tidak nyaman atau tidak puas dalam hubungan.

1. Komunikasi Mulai Berkurang

Komunikasi yang semakin minim dapat menjadi salah satu tanda adanya masalah dalam hubungan.

Pasangan mungkin lebih jarang mengajak berbicara, memberikan jawaban singkat, atau tidak lagi menunjukkan keinginan untuk membagikan cerita seperti sebelumnya.

Jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, bisa jadi terdapat persoalan emosional yang belum dibicarakan.

2. Mulai Menjauh Secara Emosional

Perubahan berikutnya dapat terlihat dari berkurangnya kedekatan emosional.

Pasangan yang sebelumnya mudah menunjukkan perhatian, kasih sayang, atau dukungan mungkin menjadi lebih dingin dan tertutup.

Akibatnya, Anda bisa merasa seperti tidak lagi memiliki hubungan emosional yang sama dengannya. Kondisi ini sebaiknya tidak langsung dihadapi dengan tuduhan, tetapi menjadi alasan untuk membuka percakapan secara tenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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