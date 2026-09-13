Tak Hanya Menyegarkan, 5 Jus Ini Bisa Menjadi Bagian dari Menu Diet

ilustrasi minum jus untuk menurunkan berat badan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memilih minuman yang tepat pada pagi hari dapat menjadi salah satu cara untuk melengkapi pola makan yang lebih sehat. Jus buah maupun sayuran bisa memberikan asupan cairan sekaligus sejumlah vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan.
Meski begitu, jus sebaiknya tidak dianggap sebagai minuman ajaib yang secara langsung membakar lemak. Penurunan berat badan tetap membutuhkan pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur cukup, serta pengaturan asupan kalori secara keseluruhan.
Dilansir English Jagran, terdapat sejumlah kombinasi jus yang dapat dijadikan pilihan dalam rutinitas pagi, terutama karena menggunakan bahan yang relatif rendah kalori dan kaya nutrisi.
Berikut lima di antaranya.
Perpaduan mentimun dan lemon bisa menjadi pilihan minuman pagi yang ringan dan menyegarkan. Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Sementara itu, lemon dikenal sebagai sumber vitamin C. Rasa asamnya juga dapat membuat minuman terasa lebih segar tanpa perlu menambahkan banyak pemanis.
Agar lebih ramah untuk program penurunan berat badan, sebaiknya jus dibuat tanpa tambahan gula atau sirup.
Jus hijau biasanya dibuat menggunakan sayuran seperti bayam atau kale. Kedua bahan tersebut mengandung berbagai vitamin, mineral, serta senyawa nabati dan relatif rendah kalori.
Menambahkan sayuran ke dalam menu dapat membantu meningkatkan kualitas asupan harian. Namun, jika dibuat menjadi jus, sebagian serat dapat hilang dibandingkan ketika sayuran dikonsumsi secara utuh.
Karena itu, jus hijau akan lebih baik jika tidak disaring sehingga ampas dan seratnya tetap ikut dikonsumsi.
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Jawa Pos
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