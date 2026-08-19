5 Dampak yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Minum Jus di Pagi Hari

JawaPos.com – Sarapan menjadi salah satu waktu makan penting untuk mengawali aktivitas. Tidak sedikit orang memilih buah atau jus buah karena dianggap praktis sekaligus menjadi sumber nutrisi.

Namun, buah utuh dan jus buah sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika buah diolah menjadi jus, sebagian serat dapat hilang, sementara gula alaminya menjadi lebih mudah dikonsumsi dalam jumlah banyak.

Karena itu, menjadikan jus buah sebagai satu-satunya menu sarapan mungkin bukan pilihan yang paling ideal bagi sebagian orang.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjadikan jus buah sebagai minuman utama di pagi hari.

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1. Gula lebih mudah dikonsumsi dalam jumlah banyak

Buah memang mengandung gula alami. Namun, ketika dibuat menjadi jus, seseorang dapat mengonsumsi gula dari beberapa buah sekaligus tanpa merasa terlalu kenyang.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat lebih cepat, terutama jika jus diminum tanpa makanan lain yang mengandung protein, lemak, atau serat.

Bagi orang yang perlu mengontrol kadar gula darah, jumlah dan jenis jus yang dikonsumsi sebaiknya menjadi perhatian.

2. Kandungan serat lebih rendah dibandingkan buah utuh