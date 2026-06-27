Tak Perlu Makan Terlebih Dahulu, 5 Jus Sayuran Ini Ampuh Menurunkan Berat Badan

ilustrasi jus sayuran. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pola makan yang sehat menjadi salah satu kunci utama dalam program penurunan berat badan, termasuk dengan menambahkan jus sayuran ke dalam menu harian.
Minuman ini mengandung beragam vitamin, mineral, dan nutrisi penting yang baik untuk kesehatan, sekaligus memiliki kandungan kalori yang relatif rendah.
Konsumsi jus sayuran juga dipercaya dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, mendukung proses pembakaran lemak, serta membantu mengontrol berat badan.
Agar manfaatnya lebih optimal, jus sayuran disarankan diminum saat perut masih kosong pada pagi hari untuk membantu mengisi energi sebelum memulai aktivitas.
Mengutip English Jagran, berikut lima jenis jus sayuran yang dapat menjadi pilihan untuk membantu program penurunan berat badan.
1. Jus kale
Jus kale adalah minuman kaya nutrisi yang mendukung penurunan berat badan. Rendah kalori dan tinggi serat, mengurangi rasa lapar dan meningkatkan metabolisme.
Kaya akan antioksidan dan vitamin A, C, dan K, jus kale meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan mendorong detoksifikasi sehingga baik untuk program penurunan berat badan.
2. Jus mentimun
Jus mentimun merupakan minuman yang menyegarkan untuk menurunkan berat badan karena rendah kalori dan tinggi kandungan air.
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