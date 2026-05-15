Nola Amalia Rosyada
Jumat, 15 Mei 2026 | 17.32 WIB

Resep Caesar Salad Montreal Steak: Menu Diet Enak dan Tetap Mengenyangkan

Potret caesar salad dengan grilled chicken dan bumbu Montreal steak yang gurih. (Sumber: instagram.com/@lafancy_foods)

Bahan Marinasi Ayam:
1 pcs dada ayam fillet
1 sdm montreal steak seasoning
1/4 sdt garam laut
1/4 sdt merica hitam
1 sdm minyak
1 sdm butter (untuk grill)

Bahan Isian Salad:
10 lembar selada romaine (potong kotak)
4 buah tomat ceri (belah dua)
1 sdm capers goreng
1/2 sdm parmesan

Bahan Caesar Dressing:
2 kuning telur
200 ml vegetable oil
1 sdm garlic
60 gram parmesan
6 gram capers (peras lalu cincang halus)
10 gram dijon mustard
1/4 sdt merica hitam
1/4 sdt garam laut
1/2 sdt parsley
4 gram anchovy (haluskan)
1 sdt air lemon

Cara Membuat:
1. Campurkan semua bahan caesar dressing hingga tercampur rata, lalu sisihkan.
2. Marinasi ayam dengan semua bahan marinasi kecuali butter.
3. Panaskan wajan, tambahkan butter, lalu panggang ayam hingga matang dan kecokelatan di kedua sisi.
4. Angkat ayam, lalu potong sesuai selera.
5. Campurkan selada romaine, tomat ceri, dan capers goreng.
6. Tambahkan sekitar 3 sendok makan caesar dressing, lalu aduk rata.
7. Pindahkan salad ke piring saji, lalu tata ayam grilled di atasnya.
8. Taburi parmesan sebelum disajikan.

Caesar salad ini punya rasa creamy, gurih, dan segar dalam satu hidangan. Ayam berbumbu Montreal steak memberikan sensasi smoky yang membuat salad terasa lebih spesial dan mengenyangkan.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menu diet sehat tanpa harus mengorbankan rasa. Fresh, creamy, dan tetap satisfying untuk makan siang maupun makan malam!
