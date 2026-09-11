5 Cara Sederhana Membantu Wajah Tampak Lebih Simetris, Bisa Dilakukan di Rumah

JawaPos.com – Wajah manusia pada dasarnya tidak selalu memiliki bentuk yang benar-benar simetris. Perbedaan kecil antara sisi kanan dan kiri wajah merupakan hal yang cukup umum dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebiasaan sehari-hari, posisi tidur, postur tubuh, hingga ketegangan otot.

Meski demikian, sebagian orang mungkin merasa kurang percaya diri ketika melihat adanya perbedaan tersebut. Kabar baiknya, terdapat sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan otot dan kulit wajah sehingga tampilannya terlihat lebih seimbang.

Cara-cara ini tidak dimaksudkan untuk mengubah struktur tulang wajah secara permanen, tetapi dapat membantu merawat kondisi kulit dan otot wajah.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara alami yang dapat dicoba untuk membantu wajah terlihat lebih simetris.

1. Gunakan Gua Sha Gua sha merupakan salah satu teknik pijat tradisional yang menggunakan alat berbentuk pipih untuk memberikan tekanan dan pijatan pada permukaan tubuh, termasuk wajah.

Penggunaan gua sha pada wajah dipercaya dapat membantu melancarkan sirkulasi dan membuat otot wajah lebih rileks. Pijatan lembut juga dapat memberikan sensasi nyaman, terutama ketika otot wajah terasa tegang.

Jika ingin mencobanya, lakukan dengan gerakan perlahan dan hindari memberikan tekanan terlalu kuat agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit.

2. Perbaiki Postur Tubuh Kebiasaan mempertahankan postur yang kurang baik dapat memengaruhi posisi kepala, leher, dan rahang. Karena itu, memperhatikan posisi tubuh dalam aktivitas sehari-hari juga penting.

Usahakan duduk dan berdiri dengan posisi tegak serta menjaga kepala tetap berada dalam posisi yang nyaman. Selain membantu menjaga postur, kebiasaan tersebut dapat mengurangi ketegangan pada area leher dan wajah.