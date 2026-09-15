Jika Kamu Sedang Berusaha Meninggalkan Kebiasaan Buruk untuk Selamanya, Lakukan 6 Strategi Ampuh Ini

seseorang yang berusaha meninggalkan kebiasaan buruk / foto: Magnific/airdone

JawaPos.com - Meninggalkan kebiasaan buruk bukan sekadar soal memiliki niat yang kuat.

Banyak orang sudah berkali-kali berkata kepada dirinya sendiri, “Mulai besok aku akan berhenti.” Mereka benar-benar berniat berubah. Mereka bahkan mungkin sudah membuat daftar alasan mengapa kebiasaan tersebut harus ditinggalkan.



Namun beberapa hari kemudian, semuanya kembali seperti semula.



Kembali membuka media sosial tanpa tujuan.

Kembali menunda pekerjaan.

Kembali tidur terlalu larut.

Kembali makan berlebihan ketika stres.

Kembali menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sebenarnya ingin ditinggalkan.

Atau kembali melakukan kebiasaan tertentu yang sudah berkali-kali disesali.



Jika kamu pernah mengalami hal seperti ini, bukan berarti kamu lemah atau tidak memiliki disiplin.



Sering kali, masalahnya adalah kita mencoba melawan kebiasaan menggunakan kemauan semata, sementara kebiasaan sendiri bekerja melalui sistem psikologis yang jauh lebih kompleks.



Otak manusia menyukai pola yang sudah familiar. Sesuatu yang dilakukan berulang kali akan menjadi semakin otomatis. Bahkan ketika kita tahu bahwa perilaku tersebut tidak baik, otak tetap bisa mendorong kita untuk melakukannya karena perilaku itu pernah memberikan sesuatu: kenyamanan, hiburan, pelarian, rasa lega, atau kepuasan sesaat.



Karena itu, jika kamu benar-benar ingin meninggalkan kebiasaan buruk untuk jangka panjang, pendekatan yang lebih efektif bukan hanya berkata, “Aku harus berhenti.”



Kamu perlu memahami mengapa kebiasaan itu muncul, apa yang mempertahankannya, dan bagaimana mengganti pola tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (15/9), terdapat enam strategi yang bisa membantu.



1. Jangan Hanya Menghilangkan Kebiasaan Buruk, Temukan Apa yang Sebenarnya Kamu Cari



Salah satu kesalahan terbesar ketika seseorang ingin mengubah kebiasaan adalah hanya berfokus pada perilakunya.



Misalnya:



“Aku harus berhenti scrolling.”



“Aku harus berhenti menunda.”



“Aku harus berhenti makan ketika stres.”



“Aku harus berhenti begadang.”



Masalahnya, sebuah kebiasaan biasanya tidak muncul tanpa alasan.



Sering kali ada kebutuhan psikologis yang sedang dipenuhi di balik perilaku tersebut.



Kamu mungkin scrolling bukan karena benar-benar ingin melihat layar selama dua jam. Bisa jadi kamu sedang mencari hiburan setelah hari yang melelahkan.



Kamu mungkin menunda pekerjaan bukan karena malas. Bisa jadi tugas tersebut membuatmu cemas, takut gagal, atau merasa kewalahan.



Kamu mungkin makan berlebihan bukan karena benar-benar lapar. Bisa jadi makanan menjadi cara tercepat untuk mendapatkan rasa nyaman ketika sedang stres.



Dengan kata lain, kebiasaan buruk sering kali bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tetapi juga apa yang kamu rasakan sebelum melakukannya.



Dalam psikologi perilaku, kebiasaan sering dipahami melalui pola sederhana:



pemicu → perilaku → konsekuensi atau penghargaan.



Misalnya:



Stres → membuka media sosial → merasa terhibur.



Atau:



Tugas sulit → merasa cemas → menunda → merasa lega untuk sementara.



Perhatikan bagian terakhir.



Itulah yang sering membuat kebiasaan bertahan.



Meskipun perilakunya merugikan dalam jangka panjang, perilaku tersebut mungkin memberikan hadiah psikologis dalam jangka pendek.



Dan otak sangat responsif terhadap penghargaan yang segera.



Jadi, tanyakan kepada dirimu:



“Sebenarnya apa yang sedang aku cari ketika melakukan kebiasaan ini?”



Apakah kamu mencari ketenangan?



Hiburan?



Rasa aman?



Pelarian?



Koneksi?



Stimulasi?



Atau sekadar ingin menghindari perasaan tidak nyaman?



Setelah mengetahui jawabannya, kamu bisa mencari cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan yang sama.



Jika kamu scrolling karena ingin beristirahat, mungkin kamu bisa menggantinya dengan berjalan sebentar, mendengarkan musik, berbicara dengan seseorang, atau benar-benar beristirahat tanpa merasa bersalah.



Jika kamu menunda karena takut menghadapi tugas besar, mungkin solusi sebenarnya bukan “memaksa diri lebih keras”, tetapi memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan terasa lebih aman untuk dimulai.



Tujuannya bukan sekadar mengambil satu perilaku.



Tujuannya adalah menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya dipenuhi oleh kebiasaan tersebut.



2. Kenali Pemicu Kebiasaanmu Sebelum Mencoba Mengendalikannya



Kalau kamu ingin menghentikan kebiasaan buruk, jangan hanya memperhatikan kapan kamu melakukannya.



Perhatikan juga:



Apa yang terjadi tepat sebelum itu?



Banyak kebiasaan memiliki pemicu yang berulang.



Pemicu tersebut bisa berasal dari lingkungan, waktu, emosi, orang tertentu, atau bahkan kondisi tubuh.



Misalnya:



setiap kali merasa bosan, kamu membuka ponsel;

setiap kali bekerja di depan komputer, kamu membuka media sosial;

setiap kali merasa stres, kamu mencari makanan;

setiap kali mendapat tugas sulit, kamu menunda;

setiap malam ketika sendirian, kamu kembali melakukan kebiasaan tertentu;

setiap kali gagal melakukan sesuatu, kamu kehilangan motivasi dan kembali ke pola lama.



Karena itu, selama beberapa hari, cobalah menjadi pengamat terhadap dirimu sendiri.



Tidak perlu menghakimi.



Cukup catat.



Misalnya:



Jam: 22.30

Situasi: Sendirian di kamar

Perasaan: Bosan dan lelah

Pemicu: Tidak ada aktivitas

Perilaku: Scrolling selama 90 menit

Perasaan setelahnya: Lebih terhibur, tetapi menyesal karena tidur terlambat.



Setelah kamu mencatat beberapa kejadian, mungkin akan muncul pola.



Dan ketika pola mulai terlihat, kamu mendapatkan sesuatu yang sangat penting:



kesadaran.



Kesadaran menciptakan jarak antara dorongan dan tindakan.



Sebelumnya mungkin terasa seperti:



“Aku ingin melakukan ini, jadi aku langsung melakukannya.”



Sekarang kamu mulai bisa berpikir:



“Aku sedang merasa bosan. Biasanya pada kondisi seperti ini aku melakukan kebiasaan tersebut.”



Perbedaan kecil ini sangat penting.



Karena kamu mulai menyadari bahwa dorongan bukanlah perintah.



Kamu boleh merasakan keinginan tanpa harus langsung mematuhinya.



3. Ubah Lingkungan, Jangan Mengandalkan Kemauan Terus-Menerus



Ini mungkin salah satu strategi paling penting.



Banyak orang mencoba mengubah kebiasaan dengan berkata:



“Aku harus lebih disiplin.”



Tetapi jika lingkunganmu terus-menerus mempermudah kebiasaan buruk, kamu akan membutuhkan energi mental yang besar untuk melawannya setiap hari.



Dan energi mental kita terbatas.



Karena itu, daripada terus melawan godaan, ubah lingkungan agar godaan tersebut menjadi lebih sulit diakses.



Jika ponsel membuatmu sulit berkonsentrasi, jangan hanya berkata, “Aku akan lebih disiplin.”



Letakkan ponsel jauh dari meja.



Matikan notifikasi yang tidak penting.



Gunakan pengaturan pembatas aplikasi.



Jika kamu ingin berhenti ngemil secara impulsif, jangan menyimpan makanan pemicu di tempat yang mudah terlihat.



Jika kamu ingin tidur lebih awal, jangan membawa aktivitas yang membuatmu terus terjaga ke tempat tidur.



Jika kamu ingin lebih sering membaca, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Prinsipnya sederhana:



Buat kebiasaan buruk menjadi lebih sulit dan kebiasaan baik menjadi lebih mudah.



Perubahan lingkungan sering kali lebih efektif daripada sekadar mengandalkan motivasi.



Bayangkan kamu ingin mengurangi penggunaan media sosial.



Ada dua kondisi.



Kondisi pertama:



Ponsel berada tepat di sebelahmu.

Notifikasi aktif.

Aplikasi ada di halaman utama.

Setiap beberapa menit kamu melihat layar.



Kondisi kedua:



Ponsel berada jauh dari jangkauan.

Notifikasi dimatikan.

Aplikasi dipindahkan.

Ada batas waktu penggunaan.



Dalam kondisi kedua, kamu tidak perlu memiliki kemauan luar biasa.



Kamu hanya membuat kebiasaan lama sedikit lebih sulit dilakukan.



Dan beberapa detik tambahan itu bisa menjadi sangat penting.



Karena sering kali kebiasaan otomatis terjadi ketika jarak antara dorongan dan tindakan sangat pendek.



Tambahkan jarak.



Berikan dirimu waktu untuk berpikir.



4. Ganti Kebiasaan Buruk dengan Respons Baru yang Lebih Sehat



Menghilangkan sebuah kebiasaan tanpa memberikan pengganti sering kali membuat proses perubahan terasa jauh lebih sulit.



Bayangkan seseorang terbiasa membuka media sosial setiap kali merasa bosan.



Kemudian dia memutuskan:



“Mulai sekarang aku tidak boleh membuka media sosial.”



Masalahnya, rasa bosan tetap ada.



Ketika stres tetap datang, ketika pekerjaan terasa berat, atau ketika kesepian muncul, otak masih mencari respons yang familiar.



Jika tidak ada alternatif, kemungkinan besar kamu akan kembali ke perilaku lama.



Karena itu, cobalah menggunakan prinsip:



“Jangan hanya menghapus. Ganti.”



Misalnya:



Ketika ingin scrolling karena bosan → berjalan selama lima menit.



Ketika ingin menunda tugas → kerjakan hanya lima menit.



Ketika stres → tarik napas, minum air, atau keluar sebentar dari ruangan.



Ketika ingin melakukan kebiasaan impulsif → tunggu 10 menit sebelum memutuskan.



Ketika ingin begadang karena merasa belum puas dengan hari → buat ritual penutup hari.



Penggantinya tidak harus spektakuler.



Justru semakin sederhana, semakin mudah dilakukan.



Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah membuat pengganti yang terlalu ideal.



Misalnya:



“Kalau aku ingin menggunakan media sosial, aku akan membaca buku selama satu jam.”



Kedengarannya bagus.



Tetapi ketika kamu sedang lelah, kemungkinan besar pilihan itu terasa terlalu berat.



Lebih realistis jika kamu berkata:



“Kalau aku ingin scrolling, aku akan membaca dua halaman buku terlebih dahulu.”



Tujuannya bukan membuat perubahan besar dalam satu hari.



Tujuannya adalah membangun jalur perilaku baru.



Seiring waktu, respons baru tersebut bisa menjadi semakin otomatis.



5. Jangan Berpikir “Aku Harus Berhenti Selamanya”—Fokus pada Keputusan Berikutnya



Kata “selamanya” terkadang justru membuat perubahan terasa menakutkan.



Ketika seseorang berkata:



“Aku tidak boleh melakukan ini lagi seumur hidupku.”



Otak bisa merasa kehilangan sesuatu.



Apalagi jika kebiasaan tersebut selama bertahun-tahun menjadi bagian dari rutinitas.



Karena itu, cobalah memperkecil fokus.



Bukan:



“Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi.”



Tetapi:



“Aku tidak akan melakukannya sekarang.”



Atau:



“Untuk 10 menit ke depan, aku memilih respons yang berbeda.”



Ini bukan berarti kamu tidak serius.



Justru kamu sedang membuat tantangan tersebut lebih mudah dikelola.



Perubahan perilaku terjadi melalui banyak keputusan kecil yang berulang, bukan melalui satu keputusan besar yang sempurna.



Ketika dorongan muncul, jangan berpikir tentang satu tahun ke depan.



Fokus pada beberapa menit berikutnya.



Tanyakan:



“Apa keputusan terbaik yang bisa aku buat sekarang?”



Jika berhasil, ulangi lagi nanti.



Dan lagi.



Dan lagi.



Pada akhirnya, perubahan besar terbentuk dari akumulasi keputusan kecil.



6. Jangan Hancurkan Proses Hanya Karena Sekali Gagal



Ini bagian yang sering menentukan apakah seseorang benar-benar berhasil mengubah kebiasaan atau tidak.



Kamu mungkin sudah berhasil bertahan selama beberapa hari.



Kemudian suatu hari kamu kembali melakukan kebiasaan lama.



Lalu muncul pikiran:



“Percuma.”



“Aku memang tidak bisa berubah.”



“Aku sudah gagal.”



“Sekalian saja.”



Dan akhirnya satu kesalahan kecil berubah menjadi berhari-hari kembali ke pola lama.



Padahal satu kali kembali melakukan kebiasaan lama tidak menghapus seluruh kemajuanmu.



Kemunduran adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam proses perubahan perilaku.



Yang penting bukan apakah kamu pernah tergelincir.



Yang jauh lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah tergelincir.



Bayangkan seseorang sedang belajar mengubah pola hidupnya.



Hari Senin sampai Sabtu berjalan baik.



Pada hari Minggu dia kembali melakukan kebiasaan lama.



Ada dua kemungkinan.



Orang pertama berkata:



“Aku gagal. Berarti semuanya percuma.”



Lalu ia kembali melakukan kebiasaan tersebut selama berminggu-minggu.



Orang kedua berkata:



“Hari ini aku kembali ke pola lama. Aku perlu memahami apa yang memicunya.”



Dia kemudian mengevaluasi:



Apa yang terjadi?



Apa pemicunya?



Apakah dia sedang stres?



Lelah?



Bosan?



Sendirian?



Apakah lingkungannya membuat kebiasaan itu terlalu mudah?



Setelah itu, dia memperbaiki strateginya dan kembali melanjutkan proses.



Perbedaannya bukan karena orang kedua tidak pernah gagal.



Perbedaannya adalah dia tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas.



Ini sangat penting.



Jangan mengatakan:



“Aku orang yang tidak disiplin.”



Lebih baik katakan:



“Aku sedang belajar membangun disiplin.”



Jangan mengatakan:



“Aku selalu gagal.”



Katakan:



“Strategiku kali ini belum berhasil.”



Identitas memengaruhi perilaku.



Jika kamu terus melihat dirimu sebagai seseorang yang tidak mampu berubah, setiap kegagalan akan terasa seperti bukti bahwa keyakinan itu benar.



Namun jika kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang belajar, kegagalan menjadi informasi.



Bukan vonis.



Kebiasaan Buruk Tidak Selalu Hilang karena Kamu Lebih Kuat



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Kamu tidak harus menjadi manusia dengan disiplin sempurna untuk mengubah hidupmu.



Kamu tidak harus selalu termotivasi.



Kamu tidak harus selalu kuat.



Dan kamu tidak harus memenangkan setiap pertarungan melawan godaan.



Yang perlu kamu lakukan adalah membangun sistem yang membuat pilihan baik menjadi lebih mudah dilakukan secara konsisten.



Cobalah melihat perubahan seperti ini:



Kesadaran → identifikasi pemicu → ubah lingkungan → ganti respons → ulangi → evaluasi ketika gagal.



Bukan:



Niat → memaksa diri → gagal → merasa bersalah → menyerah.



Perubahan yang bertahan lama biasanya tidak terasa dramatis.



Justru sering kali sangat biasa.



Kamu memilih meletakkan ponsel lebih jauh.



Kamu menyelesaikan tugas selama lima menit.



Kamu tidur sedikit lebih awal.



Kamu melewati satu dorongan tanpa mematuhinya.



Kamu mengatakan “tidak” sekali.



Lalu besok kamu melakukannya lagi.



Dan lagi.



Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa sesuatu yang dulu terasa sangat sulit sekarang tidak lagi mengendalikanmu seperti sebelumnya.



Mulailah dari Satu Kebiasaan, Bukan Mengubah Seluruh Hidup Sekaligus



Ketika seseorang merasa tidak puas dengan hidupnya, terkadang muncul keinginan untuk memperbaiki semuanya sekaligus.



Mulai olahraga.



Berhenti scrolling.



Makan sehat.



Bangun pagi.



Membaca buku.



Bekerja lebih keras.



Tidur lebih cepat.



Belajar setiap hari.



Dalam beberapa hari pertama, semangat mungkin sangat tinggi.



Tetapi kemudian energi menurun.



Dan semuanya terasa berat.



Karena itu, pilih satu kebiasaan utama yang paling ingin kamu ubah.



Kemudian tanyakan empat hal:



1. Apa pemicunya?



Kapan kebiasaan itu biasanya muncul?



2. Apa manfaat sesaat yang kamu dapatkan?



Apa yang membuat otakmu terus mengulanginya?



3. Apa respons penggantinya?



Apa yang bisa kamu lakukan ketika dorongan muncul?



4. Bagaimana kamu bisa mengubah lingkungan?



Bagaimana membuat kebiasaan buruk lebih sulit dan kebiasaan baik lebih mudah?



Empat pertanyaan ini sudah bisa menjadi awal perubahan yang sangat besar.



Pada Akhirnya, Kamu Tidak Sedang Berusaha Menjadi Orang yang Sempurna



Meninggalkan kebiasaan buruk bukan berarti kamu tidak akan pernah mengalami godaan lagi.



Bukan berarti kamu tidak akan pernah gagal.



Dan bukan berarti hidupmu akan langsung berubah dalam semalam.



Perubahan yang nyata sering kali jauh lebih sederhana.



Kamu mulai mengenali dirimu.



Kamu mulai memahami pemicumu.



Kamu mulai menyadari bahwa emosi tidak harus selalu diikuti tindakan.



Kamu mulai membangun lingkungan yang mendukung.



Kamu mulai mengganti respons lama dengan respons baru.



Dan ketika kamu jatuh, kamu belajar untuk bangkit lebih cepat.



Pada akhirnya, tujuan sebenarnya bukan sekadar “berhenti melakukan sesuatu.”



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang memiliki lebih banyak kendali atas pilihannya.



Dulu mungkin kebiasaan yang menentukan apa yang kamu lakukan.



Sekarang kamu mulai menentukan apa yang ingin kamu lakukan.



Dan perbedaan itu sangat besar.



Jadi, jika saat ini kamu sedang berusaha meninggalkan sebuah kebiasaan buruk, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu gagal hanya karena prosesnya terasa sulit.



Kamu sedang melatih otak dan perilakumu untuk membentuk pola baru.



Mulailah dari satu pemicu.



Ubah satu respons.



Perbaiki satu bagian lingkungan.



Lakukan satu keputusan kecil hari ini.



Kemudian ulangi besok.



Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari keputusan yang besar.



Terkadang, perubahan hidup dimulai dari satu momen sederhana ketika kamu merasakan dorongan untuk kembali pada kebiasaan lama—tetapi kali ini kamu memilih untuk berhenti sejenak dan mengambil keputusan yang berbeda.



Dan jika kamu terus melakukan itu, sedikit demi sedikit, kebiasaan yang dulu terasa seperti bagian tak terpisahkan dari dirimu mulai kehilangan kekuatannya.



Bukan karena kamu tiba-tiba menjadi manusia yang sempurna.



Tetapi karena kamu akhirnya belajar bahwa kamu tidak harus selalu mengikuti setiap dorongan yang muncul dalam pikiranmu.



Kamu masih memiliki pilihan.



