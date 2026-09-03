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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 05.57 WIB

8 Alasan Mengapa Minum Kopi di Pagi Hari Mungkin Dapat Membantu Kamu Hidup Lebih Lama dengan Bahagia

seseorang yang minum kopi di pagi hari./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang minum kopi di pagi hari./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Ada sesuatu yang sederhana tetapi terasa istimewa dari secangkir kopi di pagi hari.

Aroma kopi yang baru diseduh, suara sendok yang mengaduknya, hangatnya cangkir di tangan, lalu beberapa menit untuk duduk dan menikmati pagi sebelum kesibukan dimulai. Bagi banyak orang, kopi bukan sekadar minuman. Kopi menjadi bagian dari ritual kehidupan.

Menariknya, kebiasaan sederhana ini juga dapat dilihat dari perspektif psikologi. Secangkir kopi mungkin tidak hanya berkaitan dengan kafein dan rasa kantuk yang hilang, tetapi juga dengan mood, rutinitas, interaksi sosial, rasa nyaman, motivasi, dan cara seseorang menikmati kehidupan sehari-hari.

Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi: minum kopi tidak otomatis membuat seseorang panjang umur. Hubungan antara konsumsi kopi dan kesehatan sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor seperti jumlah konsumsi, kondisi kesehatan, pola tidur, pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan hidup lainnya.

Jadi, bagaimana mungkin secangkir kopi pagi berhubungan dengan kehidupan yang lebih panjang dan bahagia?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), terdapat delapan alasannya dari sudut pandang psikologi dan perilaku manusia.

1. Kopi dapat menjadi ritual kecil yang membuat pagi terasa lebih bermakna

Manusia pada dasarnya menyukai rutinitas.

Rutinitas memberikan struktur terhadap kehidupan. Ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten, otak tidak perlu terus-menerus memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Ada rasa familiar dan stabil.

Bagi sebagian orang, membuat kopi setiap pagi merupakan salah satu bentuk ritual pribadi.

Editor: Hanny Suwindari
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