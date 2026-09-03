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Rabbany Wanadriani
Kamis, 3 September 2026 | 22.59 WIB

Sering Dikonsumsi Pagi Hari, Ternyata 5 Makanan Ini Kurang Ideal untuk Sarapan

ilustrasi orang yang sarapan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sarapan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk mengawali aktivitas setelah tubuh tidak mendapatkan asupan selama beberapa jam ketika tidur.

Menu yang dipilih pada pagi hari dapat memengaruhi rasa kenyang, energi, hingga kemampuan berkonsentrasi sepanjang hari. Karena itu, bukan hanya melewatkan sarapan yang perlu diperhatikan, tetapi juga jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh.

Tidak semua makanan yang terlihat praktis atau dianggap sehat ternyata cocok dikonsumsi pada pagi hari. Beberapa pilihan justru dapat membuat gula darah lebih cepat meningkat, memicu gangguan pencernaan, atau membuat tubuh mudah kembali lapar.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan dan minuman yang sebaiknya diperhatikan ketika memilih menu sarapan.

1. Buah Citrus

Buah seperti jeruk, lemon, dan jenis citrus lainnya memang kaya akan vitamin serta berbagai nutrisi.

Namun, bagi orang yang memiliki lambung sensitif, mengonsumsi buah yang bersifat asam ketika perut masih kosong dapat memicu rasa tidak nyaman. Keluhan yang mungkin muncul antara lain mulas atau sensasi panas di dada.

Bukan berarti buah citrus harus dihindari sepenuhnya. Jika tubuh dapat menerimanya dengan baik, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Mengonsumsinya bersama makanan lain juga dapat menjadi pilihan bagi mereka yang sensitif terhadap makanan asam.

2. Roti Tawar Putih

Roti tawar putih menjadi menu praktis yang sering dipilih untuk mengisi perut pada pagi hari.

Meski mudah disajikan, roti putih umumnya memiliki kandungan serat yang lebih rendah dibandingkan roti berbahan gandum utuh. Konsumsi karbohidrat olahan dalam jumlah besar juga dapat membuat kadar gula darah meningkat lebih cepat.

Sebagai alternatif, Anda bisa memilih roti gandum utuh yang memiliki kandungan serat lebih tinggi dan memadukannya dengan sumber protein seperti telur atau makanan bergizi lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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