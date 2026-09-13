Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kebiasaan Ini Mempercepat Penuaan

JawaPos.com – Bertambahnya usia merupakan bagian alami dari kehidupan. Namun, perubahan pada tubuh dan penampilan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia maupun genetik.

Rutinitas sehari-hari juga dapat berperan terhadap kondisi kulit, kebugaran tubuh, hingga kesehatan secara keseluruhan. Pola makan yang kurang baik, minim aktivitas fisik, kurang tidur, hingga stres berkepanjangan dapat memberikan dampak apabila terus dilakukan.

Penuaan dini sendiri tidak selalu ditandai dengan munculnya kerutan. Kulit yang terlihat kusam, tubuh mudah lelah, gangguan tidur, hingga menurunnya kebugaran juga dapat menjadi tanda bahwa gaya hidup perlu diperhatikan.

Karena itu, mengenali kebiasaan yang berpotensi mempercepat proses penuaan menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, berikut delapan kebiasaan yang disebut dapat membuat seseorang terlihat lebih tua dibandingkan usia sebenarnya.

1. Jarang Menggunakan Sunscreen Paparan sinar ultraviolet merupakan salah satu faktor lingkungan yang berperan besar dalam kerusakan kulit dan munculnya tanda-tanda penuaan.

Jika kulit terlalu sering terpapar sinar matahari tanpa perlindungan, risiko munculnya noda, perubahan tekstur, dan garis halus dapat meningkat.

Karena itu, penggunaan sunscreen menjadi salah satu kebiasaan yang sebaiknya tidak dilewatkan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Bagi orang yang banyak menghabiskan waktu di depan layar, perlindungan dari paparan cahaya tampak juga kerap menjadi perhatian dalam perawatan kulit, meski dampaknya terhadap penuaan kulit masih terus diteliti.