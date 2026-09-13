Auto Bikin Nyaman! 4 Kebiasaan Pria yang Disukai Banyak Wanita

JawaPos.com - Mendapatkan perhatian seorang wanita tidak selalu berkaitan dengan penampilan fisik. Sikap, cara berkomunikasi, serta bagaimana seorang pria memperlakukan orang lain juga dapat menjadi faktor yang membuatnya terlihat semakin menarik.

Hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar rasa tertarik. Kepercayaan, kenyamanan, keterbukaan, dan kemampuan memahami pasangan menjadi beberapa hal yang dapat membantu membangun kedekatan emosional.

Karena itu, pria yang mampu menunjukkan karakter positif dalam kesehariannya berpotensi memberikan kesan yang lebih kuat dan sulit dilupakan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan dan karakter pria yang dinilai dapat membuat wanita merasa tertarik serta nyaman. Berikut empat di antaranya:

1. Memiliki Kepercayaan Diri Kepercayaan diri menjadi salah satu kualitas yang mudah terlihat dari seseorang. Pria yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian orang lain.

Sikap percaya diri juga membuat seseorang lebih berani berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai situasi tanpa terlalu khawatir terhadap penilaian orang lain.

Bagi sebagian wanita, karakter tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri. Namun, kepercayaan diri tentu berbeda dengan sikap sombong atau merasa lebih unggul daripada orang lain.

2. Menjadi Diri Sendiri Keaslian atau sikap apa adanya juga dapat membuat seseorang terlihat menarik. Pria yang tidak berusaha menciptakan persona palsu cenderung lebih mudah membangun hubungan yang terbuka.

Menunjukkan diri sesuai dengan karakter sebenarnya memungkinkan kedua orang dalam sebuah hubungan untuk saling mengenal dengan lebih jujur.