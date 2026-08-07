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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.04 WIB

Bukan Sekadar Penghilang Haus, 5 Minuman Ini Bisa Dukung Program Diet

ilustrasi orang yang minum malam hari. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang minum malam hari. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjaga berat badan tidak hanya bergantung pada olahraga dan pola makan utama. Kebiasaan kecil seperti memilih minuman yang tepat di malam hari juga dapat membantu mendukung gaya hidup sehat.

Beberapa jenis minuman diketahui mampu memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu menjaga metabolisme tubuh, serta mengurangi keinginan mengonsumsi camilan berlebihan sebelum tidur.

Meski begitu, minuman ini bukan pengganti pola makan sehat dan olahraga, melainkan bagian dari kebiasaan yang dapat mendukung proses pengelolaan berat badan.

Melansir EatingWell, berikut lima minuman malam hari yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung program penurunan berat badan.

1. Kefir

Kefir merupakan minuman hasil fermentasi susu dengan rasa sedikit asam yang mirip seperti yogurt.

Minuman ini mengandung protein dan probiotik yang dapat membantu menjaga rasa kenyang serta mendukung kesehatan pencernaan.

Dalam satu gelas kefir terdapat sekitar 9 gram protein yang membantu mengurangi keinginan makan berlebihan pada malam hari.

Asupan protein sebelum tidur juga berperan dalam menjaga kestabilan gula darah selama tubuh beristirahat.

Selain itu, kandungan protein whey dan kasein dalam kefir dapat mendukung proses pemulihan otot. Kandungan kalsium serta vitamin D di dalamnya juga baik untuk kesehatan tulang.

Keseimbangan bakteri baik dalam usus turut dikaitkan dengan pengelolaan berat badan yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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