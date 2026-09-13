7 Kebiasaan Orang yang Tampak Awet Muda, Nomor Terakhir Sering Disepelekan

JawaPos.com – Pernah bertemu seseorang yang usianya sebenarnya sudah tidak muda lagi, tetapi penampilannya justru terlihat jauh lebih segar?

Kondisi tersebut memang bisa dipengaruhi faktor genetik. Namun, gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari juga memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran tubuh serta penampilan.

Orang yang tampak awet muda umumnya tidak hanya mengandalkan faktor bawaan. Mereka juga cenderung menjaga pola tidur, memperhatikan asupan makanan, aktif bergerak, hingga mengelola kondisi emosional dengan baik.

Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten tersebut dapat membantu tubuh tetap bugar dan mendukung penampilan yang terlihat lebih segar.

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya.

1. Menjadikan Tidur sebagai Prioritas Tidur yang cukup merupakan salah satu bagian penting dari gaya hidup sehat. Orang yang ingin menjaga kebugaran tubuh biasanya berusaha memiliki waktu istirahat yang memadai dan jadwal tidur yang teratur.

Saat tidur, tubuh melakukan berbagai proses pemulihan setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Istirahat yang berkualitas juga membantu tubuh menjalankan fungsi regenerasinya.

Karena itu, menjaga pola tidur secara konsisten dapat menjadi salah satu kebiasaan yang mendukung tubuh tetap bugar dan penampilan terlihat lebih segar.

2. Rajin Memenuhi Kebutuhan Cairan Asupan cairan yang cukup juga tidak boleh diabaikan. Tubuh membutuhkan air agar berbagai fungsi di dalamnya dapat berjalan dengan baik.