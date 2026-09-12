Tak Harus Suplemen, 4 Makanan Ini Ternyata Kaya Vitamin E

Ilustrasi makanan kaya vitamin E. (Freepik)
JawaPos.com – Vitamin E merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan dikenal memiliki sifat antioksidan. Nutrisi ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta berperan dalam mendukung fungsi kekebalan tubuh.
Kebutuhan vitamin E sebenarnya dapat dipenuhi melalui pola makan yang beragam. Sejumlah bahan makanan sehari-hari bahkan menjadi sumber vitamin E yang cukup mudah ditemukan.
Dilansir English jagran, Berikut empat makanan yang dapat menjadi pilihan untuk menambah asupan vitamin E.
Kacang almond termasuk salah satu makanan yang dikenal sebagai sumber vitamin E. Selain itu, almond juga mengandung lemak tidak jenuh, protein, serta sejumlah mineral.
Memasukkan almond ke dalam menu harian bisa menjadi pilihan camilan maupun tambahan untuk oatmeal, salad, atau makanan lainnya.
Kandungan nutrisinya membuat almond cocok menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.
Biji bunga matahari juga dapat menjadi pilihan makanan untuk memperoleh vitamin E.
Selain vitamin E, bahan pangan ini mengandung lemak sehat dan berbagai senyawa antioksidan. Biji bunga matahari dapat dikonsumsi sebagai camilan atau ditambahkan ke salad, sereal, dan yoghurt.
Namun, sebaiknya perhatikan jumlah konsumsinya, terutama jika memilih produk yang sudah diberi tambahan garam.
Sayuran hijau seperti bayam tidak hanya menyediakan vitamin E, tetapi juga mengandung sejumlah nutrisi penting lainnya.
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