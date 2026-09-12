Mau Rambut Panjang, Lebat, dan Berkilau? Jangan Lupakan 5 Makanan Ini

Makanan yang Bisa Perpanjang Rambut. (freepik.com )
JawaPos.com – Memiliki rambut panjang, sehat, dan berkilau menjadi keinginan banyak orang. Namun, mendapatkan rambut yang sehat tidak cukup hanya dengan mengandalkan produk perawatan dari luar.
Asupan makanan sehari-hari juga berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang mendukung kesehatan rambut. Protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat merupakan beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar rambut dapat tumbuh dan tetap kuat.
Karena itu, memperhatikan pola makan bisa menjadi salah satu bagian dari perawatan rambut. Meski demikian, tidak ada satu jenis makanan yang secara instan membuat rambut tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, kondisi kesehatan, dan perawatan secara keseluruhan.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut lima makanan yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan rambut.
Salmon merupakan salah satu sumber protein yang baik. Protein dibutuhkan tubuh untuk membentuk berbagai jaringan, termasuk keratin yang menjadi komponen utama rambut.
Selain protein, salmon juga mengandung asam lemak omega-3. Nutrisi ini dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang yang mendukung kesehatan kulit kepala dan rambut.
Asupan nutrisi yang cukup membantu menjaga rambut tetap kuat sehingga tidak mudah mengalami kerusakan. Dengan demikian, rambut dapat tumbuh dalam kondisi yang lebih sehat.
Ubi jalar tidak hanya mengandung karbohidrat, tetapi juga kaya akan beta karoten. Di dalam tubuh, beta karoten dapat diubah menjadi vitamin A.
Vitamin A berperan dalam menjaga kesehatan kulit, termasuk kulit kepala. Nutrisi tersebut juga berkaitan dengan produksi sebum, yaitu minyak alami yang membantu menjaga kulit kepala dan rambut agar tidak terlalu kering.
Namun, konsumsi vitamin A tetap perlu dalam jumlah yang sesuai. Asupan yang terlalu berlebihan, terutama dari suplemen, justru dapat menimbulkan masalah kesehatan.
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