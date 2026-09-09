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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 9 September 2026 | 23.42 WIB

Tak Hanya Menyejukkan, Ini 5 Manfaat Lidah Buaya untuk Wajah Berjerawat

Ilustrasi gel lidah buaya/freepik - Image

Ilustrasi gel lidah buaya/freepik

JawaPos.com – Lidah buaya sudah lama dikenal sebagai tanaman yang kerap digunakan dalam perawatan kulit. Kandungan alaminya membuat tanaman ini banyak dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelembapan sekaligus menenangkan kulit yang mengalami masalah.

Salah satu penggunaan lidah buaya yang cukup populer adalah untuk kulit berjerawat. Gel yang terdapat di dalam daun lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan yang berpotensi membantu merawat kondisi kulit tertentu.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat lidah buaya yang dapat mendukung perawatan kulit berjerawat.

1. Membantu Meredakan Peradangan Jerawat

Jerawat yang meradang biasanya ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, hingga rasa tidak nyaman. Gel lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi yang berpotensi membantu menenangkan kondisi tersebut.

Penggunaan gel lidah buaya pada kulit dapat memberikan sensasi menyejukkan sehingga area wajah yang mengalami peradangan terasa lebih nyaman.

2. Menenangkan Kulit yang Mengalami Iritasi

Kulit berjerawat terkadang menjadi lebih sensitif, terutama ketika menggunakan produk perawatan tertentu. Dalam kondisi tersebut, gel lidah buaya dapat membantu memberikan efek menenangkan.

Kandungan pelembap alaminya juga dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Dengan demikian, kulit tidak mudah terasa semakin kering ketika menjalani perawatan jerawat.

3. Berpotensi Menghambat Bakteri Penyebab Jerawat

Lidah buaya juga memiliki sifat antibakteri yang berpotensi membantu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu pada kulit.

Meski demikian, manfaat tersebut tidak berarti lidah buaya dapat menggantikan pengobatan jerawat. Dilansir dari sumber kesehatan yang sama, efektivitas lidah buaya dalam mengatasi bakteri penyebab jerawat masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

4. Membantu Mengurangi Kemerahan

Selain peradangan, kemerahan menjadi salah satu masalah yang kerap muncul ketika jerawat sedang aktif. Sifat antiradang pada lidah buaya dipercaya dapat membantu membuat kulit terasa lebih tenang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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