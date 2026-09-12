Bukan Soal Penampilan, 10 Hal Ini Justru Bikin Orang Senang Bergaul denganmu

tips agar disukai orang dan senang di dekat kamu./Freepik/ pressfoto
JawaPos.com – Menjadi pribadi yang menyenangkan bukan berarti harus selalu berusaha membuat semua orang menyukai kita. Dalam kehidupan sosial, hal-hal sederhana seperti cara mendengarkan, memberikan perhatian, hingga menghargai orang lain justru dapat membuat seseorang merasa nyaman ketika berada di dekat kita.
Sikap positif juga tidak harus dibuat-buat. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu membangun hubungan yang lebih hangat sekaligus menciptakan kesan bahwa kita adalah orang yang menyenangkan untuk diajak berinteraksi.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat membantu seseorang membangun hubungan sosial yang lebih baik dan membuat orang lain merasa dihargai.
Salah satu cara paling sederhana untuk membuat seseorang merasa dihargai adalah memberikan perhatian ketika mereka sedang berbicara.
Cobalah mengurangi gangguan seperti memainkan ponsel atau sibuk memikirkan respons berikutnya. Tatap lawan bicara dan dengarkan apa yang mereka sampaikan.
Mendengarkan secara aktif menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan pembicaraan tersebut. Perhatian semacam ini dapat membuat seseorang merasa keberadaannya penting.
Senyuman yang muncul secara natural dapat membuat suasana interaksi terasa lebih hangat. Sebaliknya, senyum yang dipaksakan biasanya mudah terlihat.
Ketika bertemu atau berbicara dengan orang lain, ekspresi wajah yang ramah dapat membantu menciptakan suasana yang lebih santai.
Senyuman juga dapat memengaruhi suasana hati dalam sebuah interaksi. Karena itu, keramahan sederhana bisa menjadi awal yang baik untuk membangun kedekatan.
Perhatian tidak selalu harus diwujudkan melalui tindakan besar. Mengingat cerita kecil yang pernah disampaikan seseorang juga bisa memberikan kesan mendalam.
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Jawa Pos
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