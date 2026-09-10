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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.27 WIB

Bukan Soal Penampilan, 8 Karakter Ini Jadi Bekal Penting dalam Hubungan

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menentukan seseorang sebagai calon pasangan bukan perkara mudah. Ketertarikan fisik atau kesamaan hobi memang dapat menjadi awal sebuah hubungan, tetapi keduanya belum tentu cukup untuk menjaga hubungan tetap harmonis dalam jangka panjang.

Hubungan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar rasa suka. Cara seseorang mengelola emosi, memperlakukan orang lain, menghadapi perbedaan, hingga memberikan dukungan saat pasangan berada dalam kondisi sulit juga patut diperhatikan.

Karena itu, sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius, penting untuk mengenali karakter calon pasangan. Bukan untuk mencari sosok yang sempurna, melainkan seseorang yang memiliki kualitas yang dapat membantu kedua pihak tumbuh bersama.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan sifat yang layak Anda pertimbangkan ketika mencari calon pasangan untuk hubungan jangka panjang.

1. Memiliki Kematangan Emosional

Kematangan emosional menjadi salah satu fondasi penting dalam sebuah hubungan. Seseorang yang matang secara emosional mampu mengenali dan menyampaikan perasaannya tanpa harus melampiaskannya secara berlebihan.

Ketika muncul masalah, ia tidak selalu memilih untuk menghindar atau marah. Sebaliknya, ia bersedia berdiskusi, mendengarkan pasangan, dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Kemampuan berkompromi seperti ini membantu pasangan menghadapi konflik tanpa membuat persoalan kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

2. Punya Selera Humor

Kehidupan bersama pasangan tidak selalu dipenuhi momen menyenangkan. Ada kalanya pekerjaan, masalah keluarga, atau persoalan lainnya membuat suasana menjadi berat.

Dalam kondisi seperti itu, pasangan dengan selera humor yang sehat dapat membantu mencairkan suasana. Tawa bersama juga dapat membuat hubungan terasa lebih ringan dan menyenangkan.

Namun, humor yang baik tetap perlu memperhatikan situasi dan perasaan pasangan. Bercanda bukan berarti mengabaikan batasan atau menjadikan kelemahan pasangan sebagai bahan lelucon.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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