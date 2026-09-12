4 Bulan Kelahiran Suka Jatuh Cinta, Cara Pikir Seseorang Sebelum Penampilan, Apa Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi dua orang yang jatuh cinta bukan pada wajahnya, melainkan pada cara pikir yang membuat percakapan tak pernah ingin diakhiri../(Collective World)
JawaPos.com — Bagi sebagian orang, ketertarikan kepada seseorang tidak selalu bermula dari penampilan fisik. Rasa suka justru dapat tumbuh melalui percakapan, cara seseorang menyampaikan cerita, hingga sudut pandang yang membuat lawan bicara melihat sesuatu dengan cara berbeda.
Ketertarikan semacam ini membuat kepribadian dan pola pikir menjadi bagian penting dalam proses mengenal seseorang. Sosok yang mampu diajak berbicara panjang atau terus menimbulkan rasa penasaran dapat terasa lebih menarik dibandingkan sekadar penampilan fisik.
Empat bulan kelahiran tertentu disebut memiliki kecenderungan untuk terlebih dahulu tertarik pada pikiran dan dunia batin seseorang. Bagi mereka, percakapan yang semakin dalam, rasa ingin tahu, humor, serta kemampuan seseorang melihat dunia dari perspektif berbeda dapat menjadi pemicu munculnya ketertarikan.
Dilansir dari Collective World, Rabu (9/9/2026), empat bulan kelahiran ini disebut sebagai empat bulan kelahiran yang cenderung jatuh hati pada sosok di balik wajahnya.
Mereka digambarkan mudah tertarik kepada orang yang mampu mengejutkan melalui pemikiran, memiliki dunia batin yang menarik untuk dijelajahi, dan membuat percakapan terasa selalu memiliki sesuatu yang baru untuk ditemukan. Berikut daftarnya:
1. Februari
Orang yang lahir pada Februari disebut membutuhkan stimulasi intelektual untuk merasa tertarik. Mereka cenderung menyukai seseorang yang mempunyai gagasan, minat, pendapat, dan cara pandang sendiri.
Karena itu, orang yang selalu menyetujui semua perkataan mereka belum tentu mampu mempertahankan perhatian dalam waktu lama.
Sebaliknya, mereka lebih mudah tertarik kepada seseorang yang memperkenalkan gagasan yang belum pernah mereka pertimbangkan. Ketertarikan dapat semakin kuat ketika percakapan terus membuka topik dan perspektif baru.
“Februari membutuhkan seseorang yang mampu membuat mereka penasaran,” tulis Collective World.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022