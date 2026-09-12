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Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 12 September 2026 | 17.51 WIB

4 Bulan Kelahiran Suka Jatuh Cinta, Cara Pikir Seseorang Sebelum Penampilan, Apa Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi dua orang yang jatuh cinta bukan pada wajahnya, melainkan pada cara pikir yang membuat percakapan tak pernah ingin diakhiri../(Collective World) - Image

Ilustrasi dua orang yang jatuh cinta bukan pada wajahnya, melainkan pada cara pikir yang membuat percakapan tak pernah ingin diakhiri../(Collective World)

JawaPos.com — Bagi sebagian orang, ketertarikan kepada seseorang tidak selalu bermula dari penampilan fisik. Rasa suka justru dapat tumbuh melalui percakapan, cara seseorang menyampaikan cerita, hingga sudut pandang yang membuat lawan bicara melihat sesuatu dengan cara berbeda.

Ketertarikan semacam ini membuat kepribadian dan pola pikir menjadi bagian penting dalam proses mengenal seseorang. Sosok yang mampu diajak berbicara panjang atau terus menimbulkan rasa penasaran dapat terasa lebih menarik dibandingkan sekadar penampilan fisik.

Empat bulan kelahiran tertentu disebut memiliki kecenderungan untuk terlebih dahulu tertarik pada pikiran dan dunia batin seseorang. Bagi mereka, percakapan yang semakin dalam, rasa ingin tahu, humor, serta kemampuan seseorang melihat dunia dari perspektif berbeda dapat menjadi pemicu munculnya ketertarikan.

Dilansir dari Collective World, Rabu (9/9/2026), empat bulan kelahiran ini disebut sebagai empat bulan kelahiran yang cenderung jatuh hati pada sosok di balik wajahnya. 

Mereka digambarkan mudah tertarik kepada orang yang mampu mengejutkan melalui pemikiran, memiliki dunia batin yang menarik untuk dijelajahi, dan membuat percakapan terasa selalu memiliki sesuatu yang baru untuk ditemukan. Berikut daftarnya:

1. Februari

Orang yang lahir pada Februari disebut membutuhkan stimulasi intelektual untuk merasa tertarik. Mereka cenderung menyukai seseorang yang mempunyai gagasan, minat, pendapat, dan cara pandang sendiri. 

Karena itu, orang yang selalu menyetujui semua perkataan mereka belum tentu mampu mempertahankan perhatian dalam waktu lama.

Sebaliknya, mereka lebih mudah tertarik kepada seseorang yang memperkenalkan gagasan yang belum pernah mereka pertimbangkan. Ketertarikan dapat semakin kuat ketika percakapan terus membuka topik dan perspektif baru. 

“Februari membutuhkan seseorang yang mampu membuat mereka penasaran,” tulis Collective World.

Editor: Hanny Suwindari
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