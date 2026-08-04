5 Masker Rambut Alami untuk Rambut Lebih Sehat, Lembut, dan Berkilau

JawaPos.com – Masker rambut menjadi salah satu perawatan yang banyak dipilih untuk menjaga kesehatan rambut. Perawatan ini diyakini mampu memberikan kelembapan, membuat rambut terasa lebih halus, tampak berkilau, sekaligus membantu mengurangi risiko kerusakan dan kerontokan.

Tak selalu harus membeli produk siap pakai, masker rambut juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan. Setiap bahan memiliki manfaat yang berbeda, sehingga penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan jenis rambut masing-masing.

Dirangkum dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai masker rambut.

1. Minyak Kelapa Minyak kelapa dikenal sebagai salah satu bahan alami yang efektif membantu menjaga kesehatan rambut. Kandungan asam lemak di dalamnya dapat membantu mempertahankan kelembapan rambut sekaligus mengurangi risiko kerusakan.

Selain itu, sifat antibakteri dan antijamur yang dimiliki minyak kelapa juga dipercaya bermanfaat untuk membantu mengatasi kulit kepala kering, ketombe, hingga rasa gatal. Untuk hasil yang lebih optimal, gunakan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) sebagai masker rambut.

2. Minyak Zaitun Minyak zaitun juga menjadi pilihan populer untuk merawat rambut secara alami. Penggunaan rutin dapat membantu membuat rambut terasa lebih lembut, tampak berkilau, serta mengurangi rambut patah dan rontok.

Bahan ini umumnya cocok digunakan pada rambut yang kering, kusam, bercabang, atau mudah berketombe. Namun, sebaiknya hindari pemakaiannya jika kulit kepala sedang mengalami infeksi jamur agar tidak memperparah kondisi.

3. Lidah Buaya Lidah buaya memiliki sifat menenangkan yang dapat membantu meredakan iritasi dan peradangan pada kulit kepala, termasuk masalah ketombe. Kandungan gelnya juga mampu memberikan kelembapan sekaligus membantu memperkuat batang rambut.

Menariknya, lidah buaya cocok digunakan untuk berbagai jenis rambut, baik rambut kering maupun berminyak, sehingga menjadi salah satu bahan alami yang cukup fleksibel untuk perawatan.