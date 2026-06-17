6 Buah Terbaik untuk Rambut Kuat dan Berkilau, Apa Saja?

ilustrasi orang yang makan apel. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Banyak orang menginginkan rambut tebal, berkilau, dan kuat, tetapi perawatan biasa sering kali tidak cukup.
Hasil yang sebenarnya datang dari diet seimbang karena vitamin dan mineral dari makanan menutrisi rambut dari dalam dan bantu mengurangi kerusakan.
1. Apel
Apel mengandung procyanidin B2, senyawa yang merangsang produksi keratin.
Baca Juga:Rezeki Menguat dan Peluang Finansial Terbuka, 3 Zodiak Ini Diprediksi Panen Kesuksesan Besar
Ekstrak apel sering digunakan dalam suplemen untuk mencegah kerontokan rambut.
2. Buah beri
Blueberry, raspberry, blackberry, dan kismis kaya akan vitamin C dan antioksidan alami.
Buah-buahan ini meningkatkan mikrosirkulasi kulit kepala, membantu penyerapan zat besi, dan mengurangi kerapuhan rambut.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!