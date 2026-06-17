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Rabbany Wanadriani
Rabu, 17 Juni 2026 | 21.16 WIB

6 Buah Terbaik untuk Rambut Kuat dan Berkilau, Apa Saja?

ilustrasi orang yang makan apel. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang makan apel. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Banyak orang menginginkan rambut tebal, berkilau, dan kuat, tetapi perawatan biasa sering kali tidak cukup.

Hasil yang sebenarnya datang dari diet seimbang karena vitamin dan mineral dari makanan menutrisi rambut dari dalam dan bantu mengurangi kerusakan.

Melansir health, berikut enam buah yang dapat memperkuat rambut Anda dan meningkatkan keindahannya.

1. Apel

Apel mengandung procyanidin B2, senyawa yang merangsang produksi keratin.

Ini membuat rambut lebih kuat dan lebih tahan terhadap kerusakan.

Ekstrak apel sering digunakan dalam suplemen untuk mencegah kerontokan rambut.

2. Buah beri

Blueberry, raspberry, blackberry, dan kismis kaya akan vitamin C dan antioksidan alami.

Buah-buahan ini meningkatkan mikrosirkulasi kulit kepala, membantu penyerapan zat besi, dan mengurangi kerapuhan rambut.

Editor: Hanny Suwindari
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