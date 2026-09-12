Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 18.25 WIB

6 Tanaman Pengusir Nyamuk, Ekstraknya Bisa Bikin Serangga Ini Kabur dan Enggan Menggigit Anda

Ilustrasi bunga marigold/Magnific - Image

Ilustrasi bunga marigold/Magnific

JawaPos.com - Nyamuk bisa menemukan mangsa dan manusia dengan memanfaatkan beberapa tanda-tanda.

Nyamuk kemudian dapat masuk ke dalam rumah dan akhirnya menggigit penghuninya.  Selain karena lingkungan rumah yang mendukung bagi nyamuk untuk tinggal dan berkembang biak, nyamuk juga kerap tertarik pada sinyal panas yang dikeluarkan manusia saat bernapas. 

Selain dengan menjaga kebersihan rumah, beberapa cara mengusir nyamuk di rumah kerap dilakukan. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat yang menjadi tempat berkembangnya jentik-jentik. 

Selain itu, terdapat pula cara unik untuk mengusir nyamuk, yakni dengan menanam tanaman hias.

Tanaman hias ini tidak hanya dapat mempercantik rumah, tetapi beberapa diantaranya juga mengandung aroma dan senyawa yang dapat mengusir nyamuk.

Bahkan, ekstrak alaminya dapat dimanfaatkan sebagai produk semprot alami pengusir nyamuk. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman/kemkes.go.id dan .rentokil pada (9/9) berikut tanaman hias yang dikenal dapat membantu mengusir nyamuk dari rumah anda

Serai wangi menjadi salah satu tanaman yang dibenci nyamuk. Ekstrak serai wangi bahkan kerap digunakan dalam berbagai produk obat nyamuk.

Serai wangi, memiliki aroma khas yang mampu mengganggu indera penciuman nyamuk,sehingga serangga tersebut lebih sulit mendeteksi keberadaan mangsanya.. 

Lavender merupakan tanaman hias yang juga bisa mengusir nyamuk. Aromaterapi yang terlalu wangi mengganggu kemampuan nyamuk dalam menemukan keberadaan manusia.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Kebetulan, Nyamuk Ternyata Pilih-Pilih Saat Menggigit Seseorang, Simak Ini Alasannya - Image
Lifestyle

Bukan Kebetulan, Nyamuk Ternyata Pilih-Pilih Saat Menggigit Seseorang, Simak Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18.20 WIB

7 Bahan Alami Pengganti Obat Oles untuk Mengusir Nyamuk, Bisa Jadi Alternatif Bebas dari Obat Nyamuk - Image
Kesehatan

7 Bahan Alami Pengganti Obat Oles untuk Mengusir Nyamuk, Bisa Jadi Alternatif Bebas dari Obat Nyamuk

Kamis, 10 September 2026 | 16.13 WIB

8 Warna Cat Rumah yang Tidak Disukai Nyamuk, Bisa Bikin Serangga Ini Enggan Mendekat - Image
Lifestyle

8 Warna Cat Rumah yang Tidak Disukai Nyamuk, Bisa Bikin Serangga Ini Enggan Mendekat

Selasa, 8 September 2026 | 01.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore