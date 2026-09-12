6 Tanaman Pengusir Nyamuk, Ekstraknya Bisa Bikin Serangga Ini Kabur dan Enggan Menggigit Anda

Ilustrasi bunga marigold/Magnific
JawaPos.com - Nyamuk bisa menemukan mangsa dan manusia dengan memanfaatkan beberapa tanda-tanda.
Nyamuk kemudian dapat masuk ke dalam rumah dan akhirnya menggigit penghuninya. Selain karena lingkungan rumah yang mendukung bagi nyamuk untuk tinggal dan berkembang biak, nyamuk juga kerap tertarik pada sinyal panas yang dikeluarkan manusia saat bernapas.
Selain dengan menjaga kebersihan rumah, beberapa cara mengusir nyamuk di rumah kerap dilakukan. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat yang menjadi tempat berkembangnya jentik-jentik.
Tanaman hias ini tidak hanya dapat mempercantik rumah, tetapi beberapa diantaranya juga mengandung aroma dan senyawa yang dapat mengusir nyamuk.
Bahkan, ekstrak alaminya dapat dimanfaatkan sebagai produk semprot alami pengusir nyamuk.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman/kemkes.go.id dan .rentokil pada (9/9) berikut tanaman hias yang dikenal dapat membantu mengusir nyamuk dari rumah anda
Serai
Serai wangi menjadi salah satu tanaman yang dibenci nyamuk. Ekstrak serai wangi bahkan kerap digunakan dalam berbagai produk obat nyamuk.
Serai wangi, memiliki aroma khas yang mampu mengganggu indera penciuman nyamuk,sehingga serangga tersebut lebih sulit mendeteksi keberadaan mangsanya..
Lavender
Lavender merupakan tanaman hias yang juga bisa mengusir nyamuk. Aromaterapi yang terlalu wangi mengganggu kemampuan nyamuk dalam menemukan keberadaan manusia.
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