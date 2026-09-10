7 Bahan Alami Pengganti Obat Oles untuk Mengusir Nyamuk, Bisa Jadi Alternatif Bebas dari Obat Nyamuk

Ilustrasi spray pengusir nyamuk. (Magnific)
JawaPos.com-Keberadaan nyamuk ternyata tetap bisa meningkat meskipun musim kemarau sedang berlangsung.
Tidak hanya menyebabkan gatal, gigitan nyamuk juga dapat berisiko menyebarkan penyakit berbahaya seperti DBD, malaria, sampai zika.
Meskipun musim kemarau identik dengan minimnya curah hujan, berbagai barang bekas seperti botol plastik, ban bekas, sampai wadah lainnya tetap dapat menampung air.
Kondisi ini dapat menjadi tempat strategis bagi nyamuk untuk berkembang biak.
Salah satu cara umum dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menggunakan obat anti nyamuk.
Aroma tertentu yang kuat dapat mengganggu kemampuan nyamuk dalam mendeteksi keberadaan manusia.
Saat ini, obat pengusir nyamuk tersedia dalam berbagai produk. Mulai dari obat bakar, oles, sampai spray.
Namun, produk-produk ini terkadang dapat menimbulkan rasa panas ataupun iritasi bagi sebagian orang, terutama yang memiliki masalah kulit sensitif.
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Jawa Pos
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