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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 18.20 WIB

Bukan Kebetulan, Nyamuk Ternyata Pilih-Pilih Saat Menggigit Seseorang, Simak Ini Alasannya

Ilustrasi digigit nyamuk/Magnific - Image

Ilustrasi digigit nyamuk/Magnific

JawaPos.com - Musim kemarau membuat suhu udara semakin meningkat. Akibatnya teras signifikan terhadap pertumbuhan populasi nyamuk di musim pancaroba ini.

Saat musim kemarau melanda, panas juga dapat terperangkap di dalam rumah. Saat memasuki waktu mencari mangsa, nyamuk akan mencari berbagai sumber sasaran empuk untuk menemukan mangsanya, termasuk dengan mendeteksi suhu panas di sekitarnya 

Namun, bukan hanya kondisi lingkungan yang membuat nyamuk datang, nyamuk ternyata juga memiliki preferensi tertentu saat mencari mangsa.

 Berdasarkan pendapat dari pakar IPB Dr Supriyono yang dikutip pada (9/9), Nyamuk tertarik pada zat-zat yang dikeluarkan melalui keringat seperti amonia dan asam laktat. Selain itu, karbon dioksida (CO₂) dari pernapasan dan suhu tubuh yang hangat juga menjadi faktor penarik nyamuk untuk menggigit seseorang. 

Tidak hanya itu, masih terdapat sejumlah faktor lain yang membuat seseorang lebih mudah menjadi sasaran gigitan nyamuk dibandingkan orang lain. 

Mengetahui faktor-faktor tersebut dapat membantu anda mengenali kondisi yang membuat tubuh lebih menarik bagi nyamuk sekaligus menentukan langkah yang tepat untuk meminimalisir risiko gigitan selama musim kemarau ini.

Berikut adalah faktor-faktor yang paling berpengaruh yang membuat anda lebih gampang digigit nyamuk.

Nyamuk dapat mendeteksi napas seseorang dari jarak tertentu. Hal ini terjadi karena nyamuk tertarik dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari napas seseorang.

Orang dewasa pada umumnya menghasilkan CO2 lebih banyak, dibandingkan anak-anak, terutama setelah melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.

Bau badan yang dihasilkan seseorang tentu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pola makan, genetik, bakteri alami, kondisi kulit, sampai kondisi kesehatan.

Editor: Hanny Suwindari
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