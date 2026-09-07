8 Warna Cat Rumah yang Tidak Disukai Nyamuk, Bisa Bikin Serangga Ini Enggan Mendekat

Ilustrasi cat tembok warna putih. (Magnific)
JawaPos.com - Nyamuk bisa mudah datang dalam jumlah lebih banyak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu.
Mulai dari sinyal alami yang dipancarkan oleh manusia. Mulai dari bau badan, kulit tubuh, sampai karakteristik tubuh yang membuat seseorang lebih disukai nyamuk.
Namun, selain hal tersebut, tahukah anda bahwa nyamuk juga lebih tertarik dengan warna-warna tertentu, seperti hitam, cyan, oranye, dan merah.
Warna-warna tersebut dapat memberikan sinyal visual yang menyerupai kondisi tubuh manusia.
Jika anda ingin menghindari nyamuk agar tidak mendekat dan masuk ke rumah, maka salah satu caranya bisa dilakukan dengan memilih cat rumah yang tepat.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman enesis dan layout.co pada (07/09) berikut adalah warna cat tembok yang tidak disukai oleh nyamuk.
Biru
Warna biru muda dapat menjadi pilihan bagi anda untuk mengecat rumah. Selain memberikan kesan yang lebih luas, warna biru dapat membuat nyamuk tidak mudah tertarik ke rumah anda, sebab memiliki spektrum cahaya yang gelombangnya jauh lebih pendek. Hal ini membuat nyamuk lebih sulit mendeteksi keberadaan manusia dan karbon dioksida (CO2) yang yang dikeluarkan saat bernapas.
Putih
Warna putih menjadi warna yang paling tidak disukai nyamuk. Warna putih memancarkan cahaya terang yang cenderung dihindari oleh nyamuk. Kontras warna pada cat putih juga memberikan kontras yang sangat tinggi pada tubuh nyamuk sehingga keberadaannya lebih mudah terlihat.
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Jawa Pos
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