9 Pengalaman Masa Kecil yang Mengubah Anak Laki-Laki Paling Manis Menjadi Pria Rumit

Ilustrasi pengalaman masa kecil yang membentuk pria menjadi rumit (magnific)
JawaPos.com - Tidak semua pria yang terlihat sulit, dingin, arogan, atau susah didekati memang memiliki sifat seperti itu sejak kecil.
Sebagian dari mereka mungkin pernah menjadi anak laki-laki yang manis, sensitif, penuh perhatian, mudah tertawa, dan sangat menyayangi orang-orang di sekitarnya.
Namun, pengalaman tertentu selama masa kanak-kanak dapat mengubah cara seorang anak melihat dirinya sendiri dan orang lain.
Penolakan, perundungan, tekanan mengenai maskulinitas, konflik orang tua, hingga kesulitan membangun pertemanan dapat meninggalkan pelajaran emosional yang terbawa sampai dewasa.
Informasi yang dirangkum dari laman YourTango ini, akan membahas bagaimana pengalaman masa kecil tertentu dapat memengaruhi cara seorang laki-laki menghadapi kerentanan, hubungan, emosi, dan dirinya sendiri ketika dewasa.
Perlu dipahami, pengalaman berikut tidak secara otomatis membuat seorang anak tumbuh menjadi pria yang sulit.
Setiap orang memiliki karakter, lingkungan, dukungan sosial, serta kemampuan pemulihan yang berbeda.
Berikut sembilan pengalaman masa kecil yang patut diperhatikan.
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