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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 05.30 WIB

10 Kebiasaan Sederhana yang Menjadikan Seseorang Lebih Percaya Diri Secara Alami

Ilustrasi percaya diri (magnific) - Image

Ilustrasi percaya diri (magnific)

JawaPos.com - Ingin lebih percaya diri secara alami? Kenali 10 kebiasaan sederhana yang dapat membantu membangun keyakinan diri, ketenangan, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari.

Percaya diri sering kali dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ada orang yang terlihat mudah berbicara di depan banyak orang, berani menyampaikan pendapat, dan tidak terlalu khawatir terhadap penilaian orang lain.

Padahal, rasa percaya diri tidak selalu muncul begitu saja. Dalam banyak situasi, keyakinan terhadap diri sendiri dapat dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. 

Seseorang mungkin tidak langsung berubah menjadi pribadi yang sangat berani, tetapi perlahan dapat belajar mengenali kemampuan, mengelola kecemasan, dan berhenti terlalu sibuk memikirkan bagaimana dirinya terlihat di mata orang lain.

Bahkan, sejumlah kebiasaan dapat membantu seseorang mengembangkan rasa percaya diri melalui kesadaran diri, ketenangan, penerimaan terhadap ketidakpastian, serta keberanian untuk mengambil tindakan.

Berikut 10 kebiasaan sederhana yang dapat mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dikutip dari Your Tango.

1. Mengingat Tiga Hal yang Berhasil Dilakukan

Salah satu kebiasaan sederhana yang dapat membantu membangun kepercayaan diri adalah mengingat kembali keberhasilan yang pernah dicapai.

Banyak orang justru lebih mudah mengingat kesalahan daripada pencapaian. Satu komentar negatif bisa terus terngiang-ngiang, sementara berbagai hal yang sudah berhasil dilakukan seolah dianggap biasa saja.

Editor: Novia Tri Astuti
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