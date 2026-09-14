7 Kebiasaan Sehari-hari Orang yang Benar-Benar Percaya Diri, Apa Sajakah?

Kebiasaan orang percaya diri tinggi menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan diri sejati bukanlah soal tampil paling menonjol, paling lantang, atau paling ingin diakui.
Justru sebaliknya, rasa percaya diri yang kuat tumbuh dari kesadaran akan nilai diri, batasan pribadi, dan kemampuan untuk tetap tenang tanpa harus mencari validasi dari siapa pun.
Orang-orang seperti ini sering kali terlihat lebih disegani, bukan karena mereka berusaha keras, melainkan karena sikap mereka berbicara dengan sendirinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan personal maupun profesional.
Pandangan ini diulas secara mendalam dalam sebuah artikel dari YourTango, yang membahas kebiasaan-kebiasaan sederhana namun kuat yang dimiliki orang-orang dengan kepercayaan diri autentik.
Bukan demi disukai, melainkan karena mereka memahami bahwa rasa hormat lahir dari cara seseorang memperlakukan diri sendiri terlebih dahulu.
Berikut tujuh kebiasaan sehari-hari yang secara alami membuat orang percaya diri lebih dihormati oleh sekitarnya.
1. Mereka menegakkan batasan tanpa rasa bersalah
Orang yang benar-benar percaya diri tidak mengorbankan perasaan, prinsip, atau kebutuhan pribadinya demi menyenangkan orang lain.
Mereka memahami bahwa hubungan yang sehat hanya bisa terbangun ketika kedua belah pihak saling menghormati.
Saat batasan dilanggar dan rasa hormat tak lagi ada, mereka memilih pergi tanpa drama, karena mereka tahu bertahan dalam hubungan yang salah justru merugikan diri sendiri.
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