7 Kebiasaan Sederhana dari Orang-Orang yang Mampu Percaya Diri Tanpa Usaha

JawaPos.com - Ingin terlihat lebih percaya diri tanpa harus berpura-pura? Kenali 7 kebiasaan sederhana yang sering dilakukan orang-orang dengan rasa percaya diri alami.

Ya, pernahkah Anda bertemu seseorang yang terlihat begitu percaya diri tanpa berusaha keras untuk mendapatkan perhatian?

Mereka tidak selalu menjadi orang paling banyak bicara, tidak selalu tampil paling mencolok, tetapi memiliki cara membawa diri yang membuat orang lain merasa bahwa mereka benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri.

Menariknya, rasa percaya diri seperti itu tidak selalu muncul karena seseorang memiliki kepribadian yang dominan.

Kepercayaan diri dapat dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, mulai dari cara berbicara, mengelola kegelisahan, hingga bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri ketika menghadapi ketidakpastian.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas sejumlah kebiasaan yang dikaitkan dengan rasa percaya diri alami, bukan sekadar teknik untuk terlihat percaya diri di depan orang lain.

Berikut tujuh kebiasaan sederhana yang menarik untuk diperhatikan.