Jangan Diabaikan! 7 Perilaku yang Kerap Muncul Saat Rasa Percaya Diri Mulai Luntur

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Seiring perjalanan hidup, seseorang akan melewati berbagai pengalaman yang dapat memengaruhi cara memandang dirinya sendiri. Pengalaman menghadapi kegagalan, kritik, perubahan lingkungan, maupun tekanan hidup terkadang membuat keyakinan terhadap kemampuan diri perlahan berkurang.
Menurunnya rasa percaya diri tidak selalu terlihat dari sikap yang jelas. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut justru tercermin melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang dapat muncul ketika seseorang mulai kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Berikut tujuh di antaranya.
1. Terlalu sering meminta maaf
Meminta maaf ketika melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar. Namun, jika seseorang terlalu sering mengucapkan maaf bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahannya, kebiasaan tersebut bisa menunjukkan adanya rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri.
Ada kemungkinan seseorang takut membuat orang lain kecewa, khawatir menimbulkan konflik, atau merasa pendapat dan keberadaannya tidak terlalu penting. Akibatnya, kata "maaf" digunakan sebagai cara untuk menjaga hubungan sekaligus menghindari kemungkinan munculnya masalah.
2. Mulai menjauhi tantangan
Seseorang yang sebelumnya berani mencoba hal baru bisa berubah menjadi lebih berhati-hati dan memilih menghindari tantangan.
Rasa takut gagal sering menjadi salah satu penyebabnya. Ketika keyakinan terhadap kemampuan diri melemah, tantangan yang sebelumnya dianggap sebagai kesempatan berkembang justru dapat terlihat sebagai sesuatu yang menakutkan.
Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan menghindari tantangan dapat membuat seseorang semakin sulit mengenali potensi dirinya.
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