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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 05.24 WIB

10 Hal yang Sering Dilakukan Orang Tua hingga Anak Laki-Laki Tumbuh Jadi Pria Narsistik

Ilustrasi anak laki-laki yang tumbuh jadi pria narsistik (magnific) - Image

Ilustrasi anak laki-laki yang tumbuh jadi pria narsistik (magnific)

JawaPos.com - Anak laki-laki yang tumbuh menjadi pria dengan kecenderungan narsistik mungkin dipengaruhi pola pengasuhan tertentu. Kenali 10 kebiasaan orang tua yang perlu diwaspadai.

Seorang anak laki-laki bisa tumbuh menjadi pria yang selalu membutuhkan pujian, sulit mengakui kesalahan, merasa dirinya lebih istimewa daripada orang lain, atau kesulitan memahami perasaan orang di sekitarnya. 

Hal seperti ini sering muncul ketika seseorang berhadapan dengan perilaku narsistik dalam hubungan, keluarga, maupun lingkungan pekerjaan.

Kepribadian seseorang tentu tidak terbentuk hanya dari satu faktor. Pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, karakter bawaan, hubungan dengan orang lain, serta berbagai pengalaman sepanjang hidup dapat berperan dalam perkembangan kepribadian seseorang.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah sejumlah pola pengasuhan yang menurut sumber dapat berkaitan dengan berkembangnya sifat seperti rasa berhak mendapatkan perlakuan khusus, kurangnya empati, dan kebutuhan berlebihan akan pengakuan.

Penting dicatat, daftar berikut bukan alat untuk mendiagnosis seseorang sebagai narsistik. Tidak semua anak yang mengalami pola pengasuhan tertentu akan tumbuh menjadi orang dewasa dengan gangguan kepribadian narsistik.

Namun, pola-pola ini dapat menjadi bahan refleksi bagi orang tua dalam membangun pengasuhan yang lebih sehat.

Selengkapnya, inilah 10 kebiasaan orang tua yang perlu diwaspadai dan berakibat menumbuhkan anak laki-laki yang narsistik.

Editor: Novia Tri Astuti
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