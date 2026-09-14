Tak Selalu Kesepian, 7 Tanda Ini Menunjukkan Seseorang Nyaman dengan Dirinya Sendiri

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Tidak semua orang merasa nyaman ketika berada di tengah keramaian. Bagi sebagian individu, menghabiskan waktu bersama diri sendiri justru menjadi kesempatan untuk beristirahat, berpikir, dan memulihkan energi.
Mereka yang menikmati kesendirian juga tidak otomatis berarti pemalu, antisosial, atau sedang mengalami kesepian. Ada orang yang tetap mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, tetapi membutuhkan waktu pribadi untuk merasa lebih seimbang.
Menikmati waktu sendiri bahkan dapat menunjukkan sejumlah karakter tertentu, terutama dalam hal mengenali diri, mengelola emosi, dan menentukan batasan dengan lingkungan.
Dilansir dari Geediting, orang yang merasa nyaman dengan kesendirian umumnya memiliki beberapa ciri kepribadian berikut.
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Orang yang terbiasa menghabiskan waktu sendirian biasanya memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengenali dirinya sendiri.
Mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk memikirkan nilai-nilai yang diyakini, kebiasaan yang dimiliki, hingga kekuatan dan kelemahan pribadi.
Kebiasaan melakukan introspeksi membuat mereka relatif lebih memahami apa yang diinginkan dan hal-hal yang membuat dirinya merasa tidak nyaman.
Salah satu ciri lainnya adalah kemampuan merasa cukup tanpa harus terus mendapatkan pujian atau perhatian dari lingkungan.
Mereka tetap dapat menikmati aktivitas meskipun tidak ada orang yang melihat atau memberikan apresiasi. Misalnya, melakukan hobi, membaca, berjalan-jalan, atau menyelesaikan pekerjaan tanpa merasa perlu membagikannya kepada orang lain.
Bagi mereka, kepuasan tidak selalu harus berasal dari respons eksternal.
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