Jika Kamu Ingin Berkembang Pesat dalam Suatu Hal, Cobalah 6 Jenis Hobi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berkembang pesat dalam suatu hal. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang ingin berkembang dalam hidup, Ingin lebih pintar, Ingin lebih kreatif, Ingin lebih percaya diri, Ingin lebih disiplin, Ingin punya kemampuan komunikasi yang lebih baik, Atau mungkin ingin menjadi seseorang yang jauh lebih kompeten dibandingkan dirinya beberapa tahun yang lalu.



Namun, sering kali kita menganggap perkembangan diri hanya bisa diperoleh melalui belajar secara serius, mengikuti kursus, membaca buku, atau bekerja lebih keras.



Padahal, otak manusia juga berkembang melalui aktivitas yang dilakukan secara konsisten, menantang, dan menyenangkan.



Di sinilah hobi menjadi menarik.



Hobi bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Jika dipilih dengan tepat, hobi dapat menjadi semacam "tempat latihan" bagi otak dan kepribadian kita.



Ketika seseorang secara rutin melakukan aktivitas yang menuntutnya berpikir, menciptakan sesuatu, berkomunikasi, bergerak, atau memecahkan masalah, ia sebenarnya sedang melatih berbagai kemampuan psikologis yang dapat terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari.



Menariknya lagi, kamu tidak harus memiliki bakat luar biasa untuk mendapatkan manfaat tersebut.



Yang lebih penting adalah konsistensi, tantangan yang meningkat secara bertahap, dan kemauan untuk terus mencoba meskipun belum mahir.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (7/9), jika kamu ingin berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, berikut enam jenis hobi yang layak dicoba.



1. Membaca dan Menulis: Melatih Otak untuk Berpikir Lebih Dalam



Membaca mungkin terdengar seperti saran yang terlalu biasa.



Namun, membaca bukan hanya tentang mengetahui lebih banyak informasi.



Ketika membaca buku yang menantang, otak dipaksa untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kita juga belajar memahami perspektif orang lain, mengikuti alur pemikiran yang kompleks, serta membentuk kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia.



Semakin sering dilakukan, membaca dapat menjadi latihan untuk kemampuan berpikir.



Tetapi ada satu aktivitas yang bisa membuat manfaatnya semakin kuat:



menulis.



Membaca membuat kita menerima informasi. Menulis memaksa kita mengolahnya.



Ketika mencoba menjelaskan sebuah ide melalui tulisan, kita akan segera menyadari apakah sebenarnya kita memahami ide tersebut atau hanya merasa memahaminya.



Misalnya, kamu membaca buku tentang psikologi.



Saat membaca, semuanya mungkin terasa masuk akal.



Namun ketika kamu mencoba menjelaskan kembali konsep tersebut dengan kata-katamu sendiri, muncul pertanyaan:



"Sebentar, sebenarnya maksudnya apa?"



Di situlah proses belajar yang lebih dalam terjadi.



Mengapa membaca dan menulis bisa membuatmu berkembang?



Karena keduanya melatih beberapa kemampuan sekaligus:



kemampuan memahami informasi,

kemampuan berkonsentrasi,

kemampuan menyusun argumen,

kemampuan berpikir kritis,

kemampuan menggunakan bahasa,

kemampuan melihat suatu masalah dari perspektif berbeda,

serta kemampuan mengorganisasi pikiran.



Menulis juga dapat membantu seseorang menjadi lebih sadar terhadap apa yang sebenarnya ia pikirkan dan rasakan.



Itulah sebabnya menulis jurnal, esai, catatan refleksi, atau bahkan sekadar menuliskan ide-ide yang muncul di kepala bisa menjadi kebiasaan yang sangat berguna.



Cara memulainya



Tidak perlu langsung membaca 50 halaman sehari.



Mulailah dengan 10–15 halaman per hari.



Setelah membaca, tuliskan tiga hal:



Apa ide paling penting yang saya dapat?

Apa yang berubah dari cara saya melihat sesuatu?

Bagaimana saya bisa menerapkan ide ini?



Dengan cara sederhana tersebut, membaca tidak lagi menjadi aktivitas pasif.



Kamu mengubahnya menjadi latihan berpikir.



2. Belajar Musik: Melatih Fokus, Kesabaran, dan Koordinasi



Belajar memainkan alat musik juga bisa menjadi hobi yang sangat baik untuk perkembangan diri.



Gitar, piano, drum, biola, keyboard, atau alat musik lainnya semuanya membutuhkan kombinasi antara perhatian, koordinasi, ingatan, pendengaran, dan latihan berulang.



Yang menarik adalah prosesnya.



Pada awalnya, sesuatu yang sederhana bisa terasa sangat sulit.



Jari tidak mengikuti keinginan.



Nada terdengar salah.



Ritme berantakan.



Kita mencoba berkali-kali dan tetap gagal.



Tetapi setelah latihan yang cukup, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil perlahan menjadi otomatis.



Pengalaman seperti ini memberikan pelajaran psikologis yang sangat penting:



kemampuan bukan sesuatu yang selalu datang secara instan; kemampuan dapat dibangun melalui latihan.



Ini berkaitan dengan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan suatu tugas atau menghadapi tantangan tertentu.



Ketika seseorang berhasil memainkan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan, ia mendapatkan bukti konkret:



"Ternyata saya bisa belajar."



Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan lain.



Alih-alih langsung berpikir:



"Saya memang tidak berbakat."



Ia mulai berpikir:



"Saya belum bisa. Mungkin saya perlu latihan lebih banyak."



Perubahan kecil dalam cara berpikir tersebut sangat penting.



Musik juga mengajarkan toleransi terhadap kesalahan



Orang yang baru belajar musik akan sering salah.



Dan justru di situlah nilai psikologisnya.



Kita belajar bahwa melakukan kesalahan bukan berarti proses belajar gagal.



Kesalahan adalah bagian dari proses menuju keterampilan.



Prinsip ini sebenarnya berlaku hampir di semua bidang.



Dalam pekerjaan, bisnis, olahraga, pendidikan, maupun hubungan sosial, seseorang yang terlalu takut melakukan kesalahan akan cenderung menghindari tantangan.



Sebaliknya, orang yang terbiasa melihat kesalahan sebagai informasi dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan memperbaiki diri.



Tidak perlu mengejar menjadi profesional



Kamu tidak harus menjadi musisi hebat.



Cukup pilih satu alat musik, berlatih secara rutin, dan secara bertahap tingkatkan kesulitannya.



Misalnya:



Bulan pertama: belajar chord dasar.

Bulan kedua: belajar beberapa lagu.

Bulan ketiga: belajar ritme yang lebih kompleks.

Bulan keempat: mencoba memainkan lagu tanpa melihat tutorial.



Yang penting bukan seberapa cepat kamu menjadi hebat.



Yang penting adalah kamu membiasakan otak menghadapi sesuatu yang awalnya sulit lalu menjadi semakin mudah melalui latihan.



3. Olahraga: Membangun Disiplin dan Ketahanan Mental



Jika ada satu hobi yang sering dianggap hanya berkaitan dengan tubuh, olahraga adalah jawabannya.



Padahal olahraga juga merupakan latihan psikologis.



Ketika berolahraga, seseorang belajar mengatur energi, menghadapi rasa tidak nyaman, mempertahankan konsistensi, serta menetapkan tujuan.



Misalnya kamu mulai berlari.



Hari pertama mungkin hanya mampu berlari selama lima menit.



Kamu merasa kelelahan.



Namun kamu kembali berlari beberapa hari kemudian.



Lima menit menjadi tujuh menit.



Kemudian sepuluh menit.



Kemudian tiga kilometer.



Tanpa disadari, kamu sedang membangun sebuah pola psikologis:



usaha → ketidaknyamanan → adaptasi → peningkatan kemampuan.



Pola tersebut sangat berguna di luar olahraga.



Karena kehidupan juga bekerja dengan cara yang serupa.



Belajar sesuatu yang baru terasa sulit.



Membangun bisnis terasa sulit.



Berbicara di depan orang banyak terasa sulit.



Mempelajari bahasa baru terasa sulit.



Membangun kebiasaan baru terasa sulit.



Tetapi manusia dapat beradaptasi terhadap tantangan jika tantangan tersebut diberikan secara bertahap.



Olahraga juga melatih disiplin



Motivasi tidak selalu muncul setiap hari.



Ada hari ketika kita ingin berolahraga.



Ada hari ketika kita ingin tidur lebih lama.



Jika hanya mengandalkan motivasi, konsistensi akan mudah runtuh.



Olahraga mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu bukan hanya ketika kita merasa ingin melakukannya.



Dan ini merupakan kemampuan yang sangat berharga.



Seseorang yang mampu berkata:



"Saya tidak terlalu ingin melakukannya hari ini, tetapi saya tetap akan melakukannya."



sedang membangun kemampuan pengaturan diri.



Pilih olahraga yang kamu sukai



Tidak harus gym.



Bisa:



berjalan kaki,

berlari,

berenang,

bersepeda,

badminton,

tenis,

hiking,

yoga,

menari,

atau olahraga lainnya.



Hobi yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas yang terlihat ideal tetapi hanya bertahan selama dua minggu.



4. Menggambar, Fotografi, atau Seni: Melatih Kreativitas dan Cara Melihat Dunia



Kreativitas bukan hanya kemampuan seorang seniman.



Kreativitas dibutuhkan hampir di semua bidang.



Seorang pengusaha membutuhkan kreativitas untuk menemukan solusi.



Seorang programmer membutuhkannya ketika menghadapi masalah yang tidak memiliki jawaban langsung.



Seorang pemimpin membutuhkannya untuk mencari pendekatan baru.



Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan melihat alternatif dapat membantu seseorang menghadapi masalah dengan lebih fleksibel.



Karena itu, memiliki hobi yang berhubungan dengan seni dapat menjadi latihan yang menarik.



Kamu bisa mencoba:



menggambar,

melukis,

fotografi,

membuat video,

desain,

membuat kerajinan,

menulis cerita,

atau aktivitas kreatif lainnya.



Ketika menggambar sebuah objek, misalnya, kamu tidak hanya "menggambar".



Kamu belajar mengamati.



Kamu mulai memperhatikan bentuk, cahaya, bayangan, proporsi, warna, dan detail yang sebelumnya mungkin tidak kamu sadari.



Fotografi juga bekerja dengan cara yang menarik.



Sebuah tempat yang sama dapat menghasilkan foto yang berbeda tergantung dari sudut pandang orang yang mengambilnya.



Ini menjadi latihan sederhana untuk memahami bahwa cara kita melihat sesuatu dapat memengaruhi apa yang kita lihat.



Kreativitas juga membutuhkan keberanian



Salah satu alasan orang berhenti melakukan aktivitas kreatif adalah karena mereka terlalu cepat menilai hasilnya.



"Jelek."



"Tidak berbakat."



"Tidak sebagus punya orang lain."



Padahal tujuan awal sebuah hobi bukan selalu menghasilkan karya luar biasa.



Kadang-kadang tujuan terpentingnya adalah memberikan ruang kepada otak untuk bereksperimen.



Ketika kamu membiarkan diri menghasilkan sesuatu yang buruk, kamu sebenarnya sedang melatih kemampuan untuk menghadapi ketidaksempurnaan.



Dan itu penting.



Karena orang yang selalu menunggu dirinya sempurna sebelum mulai melakukan sesuatu akan sulit berkembang.



5. Belajar Bahasa Asing: Membuat Otak Terbiasa dengan Perspektif Baru



Bahasa bukan hanya kumpulan kosakata.



Bahasa adalah cara manusia mengorganisasi dan menyampaikan pikiran.



Ketika mempelajari bahasa asing, kamu berhadapan dengan struktur kalimat, kosakata, bunyi, ekspresi, dan terkadang cara berpikir yang berbeda.



Kamu mungkin menemukan bahwa satu konsep yang mudah dijelaskan dalam bahasa tertentu membutuhkan cara berbeda ketika dijelaskan dalam bahasa lain.



Proses tersebut memaksa kita menjadi lebih fleksibel dalam menggunakan informasi.



Dan fleksibilitas mental merupakan kemampuan yang sangat berguna.



Bahasa juga melatih toleransi terhadap kebingungan



Pada tahap awal belajar bahasa, kamu akan sering tidak mengerti.



Kamu mendengar seseorang berbicara dan hanya menangkap beberapa kata.



Kamu ingin berbicara tetapi lupa kosakata.



Kamu membuat kalimat yang salah.



Kamu mungkin bahkan merasa malu.



Namun jika terus berlatih, perlahan-lahan otak mulai mengenali pola.



Sesuatu yang dulu terdengar seperti suara acak mulai memiliki makna.



Kemudian kamu mulai memahami kalimat.



Setelah itu kamu mampu merespons.



Ini memberikan pengalaman penting:



ketidakmampuan pada hari ini tidak selalu berarti ketidakmampuan selamanya.



Kadang kita hanya belum memberikan otak cukup waktu untuk beradaptasi.



Cara sederhana memulai



Tidak perlu menghafal 100 kata setiap hari.



Cobalah:



10 kata baru per hari,

menonton video pendek,

mendengarkan podcast,

membaca artikel sederhana,

berbicara selama 5–10 menit,

atau menulis beberapa kalimat setiap hari.



Yang paling penting adalah paparan dan penggunaan secara konsisten.



Sedikit setiap hari sering kali lebih efektif daripada belajar sangat banyak tetapi hanya sesekali.



6. Memasak atau Membuat Sesuatu dengan Tangan: Melatih Problem Solving



Hobi terakhir yang sering diremehkan adalah memasak dan aktivitas hands-on lainnya.



Memasak terlihat sederhana.



Tetapi sebenarnya ada banyak proses kognitif di dalamnya.



Kamu perlu membaca instruksi, mengukur bahan, mengatur waktu, menentukan urutan, mengamati perubahan, dan mengambil keputusan ketika hasilnya tidak sesuai harapan.



Misalnya, makanan terlalu asin.



Apa yang harus dilakukan?



Terlalu kering?



Kurang matang?



Api terlalu besar?



Bahan kurang?



Di sinilah kemampuan memecahkan masalah digunakan.



Dan menariknya, memasak memberikan feedback yang cepat.



Kamu melakukan sesuatu dan segera melihat hasilnya.



Kalau gagal, kamu dapat mencoba lagi dengan perubahan tertentu.



Ini mirip dengan proses belajar yang sehat:



mencoba → mendapatkan feedback → mengevaluasi → memperbaiki → mencoba kembali.



Pola tersebut merupakan salah satu fondasi perkembangan keterampilan.



Aktivitas dengan tangan juga membuat kita lebih aktif



Di era digital, banyak aktivitas dilakukan hanya dengan melihat layar.



Kita menonton.



Membaca.



Scrolling.



Mendengarkan.



Namun aktivitas hands-on membuat kita terlibat secara langsung dengan lingkungan.



Selain memasak, kamu bisa mencoba:



berkebun,

membuat kerajinan,

merakit sesuatu,

woodworking,

memperbaiki barang,

membuat model,

atau DIY.



Kamu tidak hanya mengonsumsi sesuatu.



Kamu menciptakan sesuatu.



Dan ada kepuasan psikologis tersendiri ketika melihat sesuatu yang sebelumnya hanya ada di dalam pikiran akhirnya menjadi benda nyata.



Jadi, Hobi Mana yang Paling Baik?



Tidak ada satu hobi yang paling sempurna untuk semua orang.



Justru kombinasi beberapa jenis hobi bisa memberikan manfaat yang lebih luas.



Misalnya:



Membaca + olahraga

melatih kemampuan kognitif sekaligus menjaga kebugaran.



Musik + bahasa asing

melatih konsistensi, memori, dan kemampuan belajar.



Menulis + fotografi

menggabungkan kemampuan mengolah gagasan dengan kreativitas visual.



Olahraga + memasak

membantu membangun kebiasaan hidup aktif sekaligus keterampilan praktis.



Yang paling penting adalah jangan menjadikan hobi sebagai proyek untuk menjadi sempurna.



Karena ketika sebuah hobi berubah menjadi perlombaan untuk menjadi hebat, kita justru bisa kehilangan alasan awal mengapa kita menyukainya.



Jangan Hanya Memilih Hobi yang Mudah



Ada satu prinsip penting yang perlu dipahami.



Kalau tujuanmu hanya bersenang-senang, tentu tidak ada masalah memilih aktivitas yang mudah.



Tetapi jika tujuanmu adalah berkembang, sesekali pilih aktivitas yang sedikit berada di luar zona nyaman.



Tantang dirimu.



Jika biasanya membaca novel, coba sesekali membaca buku yang membahas topik yang lebih kompleks.



Jika sudah bisa memainkan beberapa lagu dengan gitar, pelajari teknik baru.



Jika biasanya berjalan 20 menit, tingkatkan perlahan menjadi 25–30 menit.



Jika sudah bisa berbicara sedikit dalam bahasa asing, mulai berbicara dengan orang lain.



Jika sudah bisa memasak makanan sederhana, coba resep yang lebih sulit.



Kuncinya adalah tantangan yang cukup sulit untuk membuatmu berkembang, tetapi tidak terlalu sulit sampai membuatmu menyerah.



Dalam psikologi, pengalaman seperti ini sering dikaitkan dengan kondisi flow, yaitu keadaan ketika seseorang sangat terlibat dalam sebuah aktivitas dan tingkat tantangannya cukup seimbang dengan kemampuan yang dimiliki.



Ketika tantangan terlalu mudah, kita mudah bosan.



Ketika terlalu sulit, kita mudah frustrasi.



Tetapi ketika tantangannya berada sedikit di atas kemampuan saat ini, kita memiliki peluang untuk belajar dan berkembang.



Pada Akhirnya, Yang Mengubahmu Bukan Hobinya



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Bukan membaca yang secara ajaib membuatmu pintar.



Bukan gitar yang secara otomatis membuatmu disiplin.



Bukan olahraga yang tiba-tiba membuatmu memiliki mental kuat.



Bukan bahasa asing yang secara instan membuat otakmu lebih fleksibel.



Yang mengubahmu adalah proses yang terjadi ketika kamu secara konsisten melakukan sesuatu yang menantang.



Kamu belajar menghadapi kesalahan.



Belajar bersabar.



Belajar berkonsentrasi.



Belajar menerima feedback.



Belajar mengulang.



Belajar bahwa kemampuan dapat dibangun.



Dan mungkin yang paling penting:



kamu belajar mempercayai proses.



Bayangkan jika selama satu tahun kamu melakukan satu hobi selama 30 menit setiap hari.



Itu berarti sekitar 182 jam latihan dalam setahun.



Dalam lima tahun, jumlahnya menjadi sekitar 912 jam.



Tentu saja tidak semua waktu latihan memiliki kualitas yang sama. Tetapi angka tersebut menunjukkan satu hal:



konsistensi kecil yang dilakukan dalam waktu lama dapat menghasilkan perubahan yang sangat besar.



Jadi, jika saat ini kamu merasa hidupmu berjalan di tempat, mungkin kamu tidak selalu membutuhkan perubahan besar.



Mungkin kamu hanya membutuhkan satu aktivitas yang membuatmu terus belajar.



Satu hobi yang membuatmu penasaran.



Satu kegiatan yang membuatmu sedikit lebih sulit dari kemarin.



Satu ruang tempat kamu boleh menjadi pemula tanpa merasa malu.



Karena perkembangan tidak selalu terlihat seperti lompatan besar.



Sering kali perkembangan terlihat seperti hal kecil yang dilakukan berulang-ulang.



Hari ini kamu belajar satu hal.



Besok kamu memperbaiki satu kesalahan.



Minggu depan kamu mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa.



Enam bulan kemudian, kamu mungkin melihat ke belakang dan menyadari:



"Ternyata saya sudah sejauh ini."



Dan mungkin itulah salah satu cara terbaik untuk berkembang:





Bukan terus-menerus memaksa diri menjadi orang lain, tetapi memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi versi yang sedikit lebih baik dari kemarin.***