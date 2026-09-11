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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 21.22 WIB

Rambut Makin Tipis dan Sulit Panjang, Cek 7 Kebiasaan yang Sering Dilakukan

ilustrasi orang dengan rambut panjang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang dengan rambut panjang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki rambut yang sehat, kuat, dan tampak lebat tentu menjadi keinginan banyak orang. Tak sedikit yang kemudian menggunakan berbagai produk perawatan untuk membuat rambut terlihat lebih panjang dan tebal.

Namun, perawatan dari luar bukan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan. Kebiasaan sehari-hari juga dapat memengaruhi kondisi batang rambut dan kulit kepala.

Pertumbuhan rambut sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, usia, kondisi kesehatan, nutrisi, serta perawatan rambut. Karena itu, rutinitas yang kurang tepat berpotensi membuat rambut lebih mudah rusak, patah, atau mengalami kerontokan sehingga pertumbuhannya tampak lebih lambat.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari dapat mengganggu kesehatan rambut dan membuat proses memanjangkan rambut menjadi kurang optimal. Berikut beberapa di antaranya.

1. Terlalu Sering Mencuci Rambut

Menjaga rambut tetap bersih memang penting, tetapi terlalu sering keramas belum tentu memberikan manfaat tambahan.

Frekuensi keramas yang tidak sesuai dengan kondisi kulit kepala dapat membuat rambut kehilangan sebagian minyak alaminya. Akibatnya, rambut bisa menjadi lebih kering dan rentan mengalami kerusakan.

Karena kebutuhan setiap orang berbeda, frekuensi mencuci rambut sebaiknya disesuaikan dengan jenis rambut, kondisi kulit kepala, serta aktivitas sehari-hari.

2. Terlalu Sering Mengandalkan Alat Panas

Hair dryer, catokan, dan alat pengeriting dapat membantu menghasilkan gaya rambut yang diinginkan dalam waktu singkat.

Namun, paparan panas yang terlalu sering atau berlebihan dapat membuat batang rambut menjadi kering dan rapuh. Rambut yang mudah patah akhirnya membuat panjang rambut sulit bertambah secara optimal.

Jika menggunakan alat styling panas, sebaiknya gunakan suhu yang tidak berlebihan dan jangan terlalu sering menggunakannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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