Rambut Semakin Tipis? Simak 5 Penyebab Utama dan Cara Mencegahnya

JawaPos.com – Masalah perawatan rambut yang umum yakni penipisan rambut sering dianggap sebagai tanda penuaan.

Mulai dari kecenderungan genetik hingga pilihan gaya hidup, penyebab penipisan rambut bisa beragam.

Faktanya, penipisan rambut tidak selalu berkaitan dengan genetika atau usia.

Untungnya, memahami akar penyebab penipisan rambut adalah langkah pertama untuk mencegah atau mengatasinya.

Dilansir English jagran, berikut 5 faktor utama penipisan rambut, beserta solusi praktis untuk meminimalkan dampaknya.

1 Gizi buruk

Bila pola makan Anda kekurangan nutrisi penting seperti zat besi, seng, vitamin D, dan vitamin B, rambut bisa menjadi lemah, rapuh, dan mudah rontok.

Cara mencegahnya, pastikan pola makan Anda kaya akan makanan padat nutrisi.

Konsumsilah sayuran hijau, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan ikan.