Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Rambut Semakin Tipis? Simak 5 Penyebab Utama dan Cara Mencegahnya

Ilustrasi rambut menipis pada wanita (sumber foto: happyhead) - Image

Ilustrasi rambut menipis pada wanita (sumber foto: happyhead)

JawaPos.com – Masalah perawatan rambut yang umum yakni penipisan rambut sering dianggap sebagai tanda penuaan.

Mulai dari kecenderungan genetik hingga pilihan gaya hidup, penyebab penipisan rambut bisa beragam.

Faktanya, penipisan rambut tidak selalu berkaitan dengan genetika atau usia.

Untungnya, memahami akar penyebab penipisan rambut adalah langkah pertama untuk mencegah atau mengatasinya.

Dilansir English jagran, berikut 5 faktor utama penipisan rambut, beserta solusi praktis untuk meminimalkan dampaknya. 

1 Gizi buruk

Bila pola makan Anda kekurangan nutrisi penting seperti zat besi, seng, vitamin D, dan vitamin B, rambut bisa menjadi lemah, rapuh, dan mudah rontok

Cara mencegahnya, pastikan pola makan Anda kaya akan makanan padat nutrisi.

Konsumsilah sayuran hijau, daging tanpa lemak, telur, kacang-kacangan, dan ikan. 

2. Ketidakseimbangan hormon

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini - Image
Lifestyle

Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.34 WIB

Tak Hanya Perawatan, Ini 6 Buah yang Bantu Menyehatkan Rambut dari Dalam - Image
Lifestyle

Tak Hanya Perawatan, Ini 6 Buah yang Bantu Menyehatkan Rambut dari Dalam

Jumat, 7 Agustus 2026 | 22.28 WIB

Rambut Lebih Lembut dan Berkilau, Ini 6 Khasiat Minyak Zaitun yang Perlu Diketahui - Image
Lifestyle

Rambut Lebih Lembut dan Berkilau, Ini 6 Khasiat Minyak Zaitun yang Perlu Diketahui

Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore