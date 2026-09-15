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Rabu, 16 September 2026 | 06.43 WIB

Intip, 9 Kebiasaan Kecil yang Diam-Diam Membuat Seseorang Sulit Didekati Seiring Bertambah Usia

seseorang yang pahit seiring bertambahnya usia. (Freepik/stefamerpik) - Image

seseorang yang pahit seiring bertambahnya usia. (Freepik/stefamerpik)

JawaPos.com -  Seiring bertambahnya usia, sebagian orang justru merasa hubungan sosialnya semakin renggang. Bukan karena perubahan kepribadian yang ekstrem, melainkan akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang terbentuk perlahan dan sering kali tidak disadari.

Dilansir dari laman Geediting, ada sembilan kebiasaan halus yang dapat membuat seseorang terasa makin sulit diajak berinteraksi seiring bertambahnya umur.

Kebiasaan ini tampak sepele, namun jika dibiarkan, dapat menciptakan jarak emosional dengan orang-orang di sekitar.

Berikut penjelasannya.

1. Berhenti Mengajukan Pertanyaan yang Tulus

Percakapan yang sehat seharusnya berjalan dua arah. Namun, sebagian orang hanya bertanya sekadar formalitas, lalu segera mengalihkan pembicaraan kembali pada dirinya sendiri. Akibatnya, obrolan terasa seperti monolog, bukan dialog.

Kebiasaan ini sering muncul karena pola pikir yang semakin kaku, di mana seseorang merasa lebih nyaman membicarakan hal yang sudah dikenalnya, yakni dirinya sendiri.

2. Setiap Cerita Selalu Dijadikan Pelajaran

Kalimat seperti “Zaman saya dulu…” kerap menjadi pembuka. Pengalaman hidup yang panjang memang berharga, tetapi tidak semua percakapan perlu berubah menjadi sesi ceramah.

Alih-alih membangun kedekatan, kebiasaan ini justru membuat lawan bicara merasa direndahkan atau tidak didengarkan.

3. Terlalu Kaku terhadap Hal-Hal Kecil

Mulai dari pilihan restoran, rute perjalanan, hingga cara minum kopi, semuanya harus sesuai kebiasaan. Rutinitas memang memberi rasa aman, tetapi kekakuan berlebihan dapat membuat interaksi sosial terasa melelahkan.

Fleksibilitas kecil sering kali menjadi kunci kenyamanan bersama.

Editor: Hanny Suwindari
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