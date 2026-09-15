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Lania Monica
Rabu, 16 September 2026 | 05.37 WIB

Simak, Kebiasaan Makan Berurutan di Piring Ternyata Mencerminkan 7 Karakter Kepribadian Ini

Ilustrasi kebiasaan makan berurutan di piring yang mencerminkan karakter kepribadian. (Geediting) - Image

Ilustrasi kebiasaan makan berurutan di piring yang mencerminkan karakter kepribadian. (Geediting)

JawaPos.com - Pernah memperhatikan seseorang yang makan dengan urutan tertentu di piringnya? Misalnya, menghabiskan sayuran terlebih dahulu, lalu protein, dan menutup dengan karbohidrat. 

Bagi sebagian orang, kebiasaan ini terlihat sepele. Namun ternyata, pola makan seperti ini menyimpan makna psikologis yang lebih dalam.

Dikutip dari laman Geediting, para ahli psikologi perilaku menyebut bahwa cara seseorang menyantap makanan dapat mencerminkan bagaimana ia mengatur hidup, berpikir, hingga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan, urutan makan di piring bisa menjadi cerminan kepribadian yang cukup konsisten.

Berikut tujuh karakter yang umumnya dimiliki oleh orang yang terbiasa makan dengan urutan tertentu.

1. Pola Pikir Terorganisir dan Sistematis

Orang yang makan secara berurutan cenderung memiliki kemampuan mengatur pikiran dengan baik. Mereka terbiasa mengelompokkan informasi, menyusun prioritas, dan menciptakan sistem mental secara alami.

Kebiasaan ini tidak hanya terlihat saat makan, tetapi juga dalam rutinitas harian, pengelolaan waktu, hingga cara menyelesaikan pekerjaan. Otak yang terbiasa “menata piring” sering kali juga piawai menata tugas dan tanggung jawab.

2. Detail-Oriented dan Cenderung Perfeksionis

Mereka yang teliti saat makan biasanya juga peka terhadap detail kecil di sekitarnya. Mulai dari kesalahan ejaan, perubahan suasana, hingga bahasa tubuh orang lain, semuanya mudah mereka tangkap.

Sifat perfeksionis ini sering membuat mereka menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dan menjalin hubungan yang penuh perhatian, meskipun terkadang menuntut energi ekstra.

3. Menyukai Rutinitas dan Kepastian

Kebiasaan makan berurutan sering berjalan seiring dengan kecintaan terhadap rutinitas. Bangun di jam yang sama, memiliki ritual pagi, hingga jadwal harian yang rapi memberi rasa aman dan nyaman.

Bukan berarti mereka kaku atau membosankan. Justru dengan rutinitas yang terstruktur, mereka bisa lebih bebas berkreasi di aspek kehidupan lain tanpa merasa kewalahan.

Editor: Hanny Suwindari
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