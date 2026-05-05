8 Hal yang Selalu Dilakukan Orang yang Tumbuh Besar Berbagi Kamar dengan Saudara Kandung

JawaPos.com - Tumbuh besar dengan berbagi kamar tidur bersama saudara kandung bukan sekadar pengalaman praktis karena keterbatasan ruang.

Dalam psikologi perkembangan, kondisi ini membentuk pola perilaku, kebiasaan sosial, hingga cara seseorang memandang hubungan interpersonal di masa dewasa.

Anak-anak yang melewati fase ini sering kali mengembangkan kemampuan adaptasi yang unik—baik positif maupun menantang.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan hal yang hampir selalu dilakukan oleh mereka yang tumbuh dalam situasi ini:

1. Terbiasa Bernegosiasi Sejak Dini

Berbagi kamar berarti berbagi hampir segalanya: tempat tidur, lampu, waktu tidur, hingga suasana. Kondisi ini “memaksa” anak untuk belajar negosiasi sejak kecil.

Dalam psikologi sosial, ini melatih conflict resolution skills (kemampuan menyelesaikan konflik). Mereka cenderung lebih lihai dalam kompromi saat dewasa karena sudah terbiasa mencari jalan tengah.

2. Punya Batas Privasi yang Fleksibel

Orang yang tidak pernah berbagi kamar mungkin sangat menjaga privasi. Sebaliknya, mereka yang berbagi kamar belajar bahwa privasi itu relatif.

Mereka biasanya: