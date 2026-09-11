Ingin Mengenal Diri Lebih Dalam? Ajukan 7 Pertanyaan Ini kepada Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang mengenal dirinya lebih dalam. (Magnific)

JawaPos.com - Kita sering merasa sudah mengenal diri sendiri. Kita tahu makanan yang kita suka, musik yang sering kita dengarkan, pekerjaan yang kita inginkan, orang-orang yang membuat kita nyaman, bahkan mungkin tahu apa yang membuat kita marah.



Namun, mengenal diri sendiri sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar mengetahui apa yang kita suka dan tidak suka.



Ada bagian dari diri kita yang hanya muncul ketika kita sedang takut. Ada sisi yang terlihat ketika kita merasa ditolak. Ada pola yang berulang dalam hubungan. Ada keputusan yang terus kita ambil meskipun berkali-kali membuat kita kecewa.



Dan terkadang, kita menjalani hidup dengan mengikuti pola-pola tersebut tanpa pernah benar-benar bertanya:



“Mengapa aku seperti ini?”



Dalam psikologi, proses memahami pikiran, emosi, motif, nilai, dan pola perilaku diri sendiri sering berkaitan dengan self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri bukan berarti terus-menerus memikirkan diri sendiri, melainkan kemampuan untuk melihat pengalaman internal kita dengan lebih jernih.



Karena itu, jika kamu benar-benar ingin mengenal dirimu lebih dalam, mungkin kamu tidak membutuhkan lebih banyak nasihat.



Mungkin kamu membutuhkan pertanyaan yang tepat.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (10/9), terdapat tujuh pertanyaan yang bisa menjadi titik awal untuk mengenal dirimu jauh lebih dalam.



1. “Apa yang sebenarnya paling aku takutkan kehilangan?”



Pertanyaan pertama mungkin terdengar sederhana.



Tetapi cobalah menjawabnya dengan jujur.



Bukan sekadar:



“Aku takut kehilangan orang yang aku sayangi.”



Tanyakan lagi kepada dirimu:



Mengapa kehilangan mereka begitu menakutkan?



Apakah karena kamu mencintai mereka?



Atau karena tanpa mereka kamu merasa tidak berharga?



Apakah kamu takut kehilangan pasangan?



Atau sebenarnya kamu takut kembali sendirian?



Apakah kamu takut kehilangan pekerjaan?



Atau kamu takut kehilangan identitas, status, keamanan finansial, atau pengakuan dari orang lain?



Di sinilah pertanyaan tersebut menjadi menarik.



Sering kali, sesuatu yang kita takut kehilangan bukan hanya sesuatu yang berada di luar diri kita. Di baliknya mungkin terdapat kebutuhan psikologis yang lebih mendasar: kebutuhan akan keamanan, penerimaan, keterhubungan, kompetensi, atau rasa memiliki.



Misalnya, seseorang mungkin berkata:



“Aku sangat takut kalau hubungan ini berakhir.”



Namun setelah direnungkan lebih dalam, ternyata ketakutan sebenarnya adalah:



“Kalau dia pergi, aku takut tidak ada lagi yang mencintaiku.”



Itu adalah dua hal yang berbeda.



Yang pertama berkaitan dengan kehilangan sebuah hubungan.



Yang kedua berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang nilai dirinya sendiri.



Begitu kamu menemukan lapisan kedua, kamu mulai melihat dirimu dengan lebih jelas.



Coba tanyakan lagi:

Apa yang paling takut aku kehilangan?

Apa arti kehilangan itu bagiku?

Jika hal tersebut benar-benar hilang, apa yang aku takutkan akan terjadi?

Apa yang sebenarnya aku butuhkan di balik ketakutan itu?



Kadang-kadang, ketakutan terbesar kita justru menjadi pintu masuk untuk memahami kebutuhan terdalam kita.



2. “Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri?”



Pertanyaan ini sangat penting karena kehidupan modern sering membuat kita memainkan banyak peran.



Kita bisa menjadi anak di rumah.



Profesional di tempat kerja.



Teman di lingkungan sosial.



Pasangan dalam hubungan.



Dan seseorang yang berbeda lagi ketika sendirian.



Lama-kelamaan, kita bisa begitu terbiasa menyesuaikan diri sampai lupa:



“Sebenarnya aku ini seperti apa ketika tidak sedang berusaha memenuhi ekspektasi siapa pun?”



Cobalah mengingat sebuah momen ketika kamu merasa sangat nyaman menjadi dirimu sendiri.



Mungkin ketika berbicara dengan seseorang yang membuatmu tidak perlu berpura-pura.



Mungkin ketika mengerjakan sesuatu yang benar-benar kamu sukai.



Mungkin ketika sendirian tanpa perlu mendapatkan pengakuan dari siapa pun.



Atau mungkin ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan status, uang, atau pujian, tetapi membuatmu merasa hidup.



Perhatikan momen tersebut.



Apa yang sedang kamu lakukan?



Dengan siapa kamu berada?



Apa yang membuatmu merasa aman?



Dan yang paling penting:



Bagian dirimu yang mana yang muncul pada saat itu?



Pertanyaan ini berhubungan dengan gagasan tentang authenticity, yaitu sejauh mana seseorang merasa perilaku dan kehidupannya selaras dengan nilai dan pengalaman dirinya sendiri.



Hidup autentik bukan berarti melakukan apa pun yang kita inginkan.



Bukan juga berarti tidak peduli terhadap orang lain.



Justru sebaliknya.



Menjadi autentik berarti semakin memahami:



“Apa yang benar-benar penting bagiku?”



bukan hanya:



“Apa yang akan membuat orang lain menyukaiku?”



3. “Pola apa yang terus berulang dalam hidupku?”



Ini mungkin salah satu pertanyaan yang paling sulit.



Karena manusia sering lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat pola dirinya sendiri.



Coba perhatikan kehidupanmu selama beberapa tahun terakhir.



Apakah masalah yang sama terus muncul?



Mungkin kamu terus memilih hubungan dengan tipe orang yang serupa.



Mungkin kamu selalu menunda sesuatu sampai mendekati batas waktu.



Mungkin kamu sering merasa bersalah ketika mengatakan “tidak”.



Mungkin kamu selalu berusaha menyenangkan semua orang.



Mungkin kamu sering kehilangan motivasi setelah mencapai sesuatu.



Mungkin kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain.



Atau mungkin kamu berkali-kali mengatakan:



“Aku tidak mau mengalami hal seperti ini lagi.”



Tetapi beberapa waktu kemudian kamu menemukan dirimu berada dalam situasi yang hampir sama.



Jika sesuatu terus berulang, ada baiknya kita berhenti hanya bertanya:



“Mengapa orang lain melakukan ini kepadaku?”



dan mulai bertanya:



“Apa yang membuatku terus berada dalam pola seperti ini?”



Ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri.



Ada perbedaan besar antara bertanggung jawab dan menyalahkan diri sendiri.



Menyalahkan diri berkata:



“Semua ini salahku.”



Kesadaran diri berkata:



“Apa bagian yang bisa aku pahami dan ubah?”



Cobalah membuat daftar tiga situasi yang terus berulang dalam hidupmu.



Kemudian cari persamaannya.



Orang yang berbeda?



Tetapi reaksimu sama?



Situasi yang berbeda?



Tetapi ketakutanmu sama?



Masalah yang berbeda?



Tetapi keputusanmu selalu serupa?



Di situlah mungkin terdapat sebuah pola.



Dan ketika kamu mulai melihat pola, kamu mendapatkan kesempatan untuk mengubahnya.



4. “Apa yang paling membuatku marah, dan mengapa?”



Marah sering dianggap sebagai emosi negatif.



Padahal kemarahan sendiri merupakan emosi manusia yang normal.



Yang menarik adalah apa yang berada di balik kemarahan tersebut.



Misalnya, seseorang sangat marah ketika diabaikan.



Mungkin masalah sebenarnya bukan sekadar “diabaikan”.



Di baliknya bisa terdapat perasaan:



tidak dihargai,

tidak dianggap penting,

ditolak,

tidak berdaya,

atau takut ditinggalkan.



Orang lain mungkin sangat marah ketika dikritik.



Tetapi setelah direnungkan, ternyata kritik menyentuh keyakinan yang lebih dalam:



“Aku harus selalu terlihat kompeten.”



Ada pula orang yang sangat marah ketika seseorang tidak mengikuti keinginannya.



Mungkin di baliknya terdapat kebutuhan yang sangat kuat untuk merasa memiliki kendali.



Karena itu, ketika kamu marah, jangan hanya bertanya:



“Siapa yang membuatku marah?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang disentuh oleh kejadian ini dalam diriku?”



Kemarahanku muncul karena batasanku dilanggar?



Karena aku merasa tidak dihormati?



Karena aku merasa tidak aman?



Karena aku takut kehilangan?



Atau karena kejadian tersebut mengingatkanku pada pengalaman lama?



Semakin kamu memahami emosi, semakin kecil kemungkinan kamu dikendalikan olehnya secara otomatis.



Bukan berarti kamu tidak akan marah lagi.



Tetapi kamu mulai bisa mengatakan:



“Aku sedang marah. Sekarang aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku.”



Itulah bentuk kesadaran diri yang jauh lebih matang.



5. “Jika tidak ada seorang pun yang bisa menilai atau memujiku, apakah aku masih menginginkan kehidupan yang sama?”



Bayangkan sebuah eksperimen sederhana.



Tidak ada media sosial.



Tidak ada yang mengetahui pekerjaanmu.



Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang kamu hasilkan.



Tidak ada orang yang akan memuji pencapaianmu.



Tidak ada teman yang akan membandingkan hidupnya dengan hidupmu.



Tidak ada keluarga yang memiliki ekspektasi tertentu terhadapmu.



Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan:



“Hebat.”



atau:



“Kamu sukses.”



Dalam kondisi seperti itu:



Apakah kamu masih menginginkan kehidupan yang sedang kamu kejar sekarang?



Pertanyaan ini bisa sangat mengganggu.



Karena terkadang kita mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena kita telah belajar bahwa sesuatu tersebut dianggap berharga oleh lingkungan.



Kita mengejar pekerjaan tertentu karena terlihat sukses.



Mengejar uang karena takut dianggap gagal.



Mengejar penampilan tertentu karena ingin diterima.



Mengejar hubungan karena takut sendirian.



Mengejar popularitas karena ingin merasa berarti.



Tidak ada yang salah dengan uang, karier, penampilan, atau pengakuan.



Masalah muncul ketika nilai diri kita sepenuhnya bergantung pada hal-hal tersebut.



Karena ketika pujian berhenti, kita tidak lagi tahu siapa diri kita.



Maka tanyakan:



“Apa yang tetap akan kupilih jika tidak ada yang melihat?”



Jawabanmu mungkin akan memperlihatkan nilai-nilai yang sebenarnya penting bagimu.



6. “Apa yang selama ini aku tahu tentang diriku, tetapi terus aku hindari?”



Ini mungkin pertanyaan paling jujur dari semuanya.



Karena ada hal-hal tentang diri kita yang sebenarnya sudah kita ketahui.



Kita hanya tidak ingin mengakuinya.



Kita tahu hubungan tertentu tidak sehat.



Kita tahu pekerjaan tertentu membuat kita tidak bahagia.



Kita tahu kita sering menghindari percakapan sulit.



Kita tahu kita terlalu bergantung pada validasi orang lain.



Kita tahu kebiasaan tertentu merugikan diri sendiri.



Kita tahu ada keputusan yang perlu dibuat.



Tetapi mengetahui sesuatu dan siap menghadapinya adalah dua hal yang berbeda.



Dalam psikologi, manusia memiliki berbagai cara untuk menghadapi pengalaman yang terasa mengancam atau menyakitkan. Kita bisa menghindar, merasionalisasi, menyangkal, atau mengalihkan perhatian.



Tidak selalu secara sadar.



Kadang-kadang kita bahkan sangat pandai memberikan alasan yang terdengar masuk akal.



“Belum waktunya.”



“Aku memang seperti ini.”



“Nanti juga berubah.”



“Semua orang juga begitu.”



Padahal mungkin ada sesuatu yang sebenarnya ingin kita akui.



Karena itu, duduklah sebentar dan tanyakan:



“Jika aku benar-benar jujur kepada diriku sendiri, apa yang sudah lama aku tahu tetapi belum berani kuhadapi?”



Jangan terburu-buru menjawab.



Pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban yang indah.



Ia membutuhkan jawaban yang jujur.



Dan kejujuran kepada diri sendiri sering menjadi awal perubahan.



7. “Orang seperti apa yang sebenarnya ingin aku menjadi?”



Pertanyaan terakhir bukan tentang siapa dirimu sekarang.



Melainkan tentang:



siapa yang ingin kamu bangun.



Sering kali kita terlalu sibuk bertanya:



“Apa yang ingin aku dapatkan?”



Padahal pertanyaan yang mungkin lebih penting adalah:



“Aku ingin menjadi manusia seperti apa?”



Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih berani?



Lebih tenang?



Lebih jujur?



Lebih penyayang?



Lebih disiplin?



Lebih mandiri?



Lebih terbuka?



Lebih mampu menetapkan batasan?



Lebih mampu memaafkan?



Bayangkan dirimu lima atau sepuluh tahun dari sekarang.



Bukan rumahmu.



Bukan mobilmu.



Bukan jumlah uangmu.



Bukan jabatanmu.



Tetapi karakter dirimu.



Bagaimana kamu menghadapi masalah?



Bagaimana kamu memperlakukan orang?



Bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri?



Apa yang kamu lakukan ketika gagal?



Apa yang kamu lakukan ketika tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan?



Siapa kamu ketika tidak ada yang melihat?



Pertanyaan ini menggeser fokus dari sekadar pencapaian menuju pertumbuhan pribadi.



Karena pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan.



Tetapi juga tentang:



siapa kita menjadi selama proses mendapatkannya.



Jangan Hanya Menjawabnya Sekilas



Tujuh pertanyaan ini sebenarnya tidak harus dijawab dalam satu malam.



Justru lebih baik jika kamu mengambil waktu.



Ambil buku catatan.



Matikan notifikasi.



Duduk sendirian selama 20–30 menit.



Kemudian tuliskan jawabannya tanpa berusaha membuatnya terdengar bijaksana.



Jangan menulis apa yang seharusnya kamu rasakan.



Tuliskan apa yang benar-benar kamu rasakan.



Jika kamu merasa iri, tuliskan iri.



Jika kamu takut, tuliskan takut.



Jika kamu kecewa, tuliskan kecewa.



Jika kamu tidak tahu jawabannya, tuliskan:



“Aku belum tahu.”



Itu juga merupakan jawaban yang valid.



Setelah selesai, baca kembali tulisanmu beberapa hari kemudian.



Cari kata-kata yang sering muncul.



Cari ketakutan yang berulang.



Cari kebutuhan yang terus muncul.



Cari konflik antara apa yang kamu katakan penting dan bagaimana kamu benar-benar menjalani hidup.



Di situlah refleksi menjadi menarik.



Karena terkadang kita menemukan bahwa masalah terbesar kita bukan karena kita tidak mengenal diri sendiri.



Tetapi karena kita mengenal diri sendiri lebih baik daripada yang ingin kita akui.



Pada Akhirnya, Mengenal Diri Bukan Tentang Menemukan “Siapa Aku” Sekali Jadi



Diri manusia bukan sesuatu yang statis.



Kita berubah.



Pengalaman mengubah kita.



Hubungan mengubah kita.



Kegagalan mengubah kita.



Kehilangan mengubah kita.



Keberhasilan juga bisa mengubah kita.



Karena itu, mengenal diri sendiri bukan sebuah proyek yang suatu hari selesai.



Ia adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup.



Mungkin hari ini kamu merasa harus selalu kuat.



Beberapa tahun kemudian kamu menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah meminta bantuan.



Mungkin hari ini kamu mengejar pengakuan.



Suatu hari kamu menyadari bahwa ketenangan lebih berharga daripada tepuk tangan.



Mungkin hari ini kamu takut kehilangan seseorang.



Kemudian kamu belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti kehilangan dirimu sendiri.



Dan mungkin suatu hari kamu menyadari bahwa pertanyaan paling penting bukan:



“Apa yang salah denganku?”



melainkan:



“Apa yang sedang berusaha dipahami oleh diriku melalui semua pengalaman ini?”



Jadi, jika kamu benar-benar ingin mengenal dirimu jauh lebih dalam, mulailah dari tujuh pertanyaan ini:



Apa yang sebenarnya paling aku takutkan kehilangan?

Kapan terakhir kali aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri?

Pola apa yang terus berulang dalam hidupku?

Apa yang paling membuatku marah, dan mengapa?

Jika tidak ada seorang pun yang bisa menilai atau memujiku, apakah aku masih menginginkan kehidupan yang sama?

Apa yang selama ini aku tahu tentang diriku, tetapi terus aku hindari?

Orang seperti apa yang sebenarnya ingin aku menjadi?



Tidak semua jawaban akan terasa nyaman.



Sebagian mungkin bahkan membuatmu terdiam cukup lama.



Tetapi mungkin memang begitu cara kita mulai benar-benar mengenal diri sendiri:





bukan dengan mencari jawaban yang membuat kita merasa nyaman, tetapi dengan berani mengajukan pertanyaan yang membuat kita jujur.***