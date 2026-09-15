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Lania Monica
Rabu, 16 September 2026 | 06.35 WIB

Menurut Psikologi: Sifat Kepribadian Ini Justru Jadi Kekuatan Besar Setelah Usia 60 Tahun

Ilustrasi orang usia 60 tahun ke atas. (Pexels) - Image

Ilustrasi orang usia 60 tahun ke atas. (Pexels)

JawaPos.com - Bertambahnya usia sering kali dipersepsikan sebagai fase menurunnya energi dan peran sosial. Namun psikologi justru menunjukkan hal sebaliknya.

Banyak sifat kepribadian yang di usia muda dianggap sebagai kelemahan, ternyata berubah menjadi kekuatan besar ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas.

Hal ini dialami oleh banyak orang yang memasuki masa pensiun atau fase hidup baru. Sifat-sifat yang dulu dianggap “terlalu lambat”, “terlalu sensitif”, atau “terlalu hati-hati”, justru berkembang menjadi aset berharga yang meningkatkan kualitas hidup, hubungan sosial, dan kebijaksanaan pribadi.

Dikutip dari laman Geediting, berikut delapan sifat kepribadian yang menurut psikologi berubah menjadi superpower setelah usia 60 tahun.

1. Sikap keras kepala berubah menjadi batasan diri yang sehat

Sifat keras kepala yang dulu dianggap negatif, di usia 60 justru berkembang menjadi kemampuan menetapkan batasan yang jelas. Seseorang lebih selektif dalam memilih hal yang benar-benar layak diperjuangkan.

Ini bukan tentang menjadi kaku, melainkan memahami bahwa waktu dan energi adalah aset berharga. Psikologi menyebutnya sebagai kemampuan mengelola prioritas hidup secara sadar.

2. Kehati-hatian berkembang menjadi kebijaksanaan

Sikap hati-hati yang dulu dianggap ragu-ragu berubah menjadi kebijaksanaan berbasis pengalaman. Di usia ini, seseorang telah melihat cukup banyak pola kehidupan—baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun relasi sosial.

Jeda sebelum mengambil keputusan bukan lagi kelemahan, melainkan bentuk pertimbangan matang yang sering dicari oleh generasi lebih muda.

3. Kecintaan pada rutinitas menciptakan stabilitas mental

Rutinitas yang dulu dianggap membosankan ternyata memberikan manfaat besar di usia lanjut. Psikologi menunjukkan bahwa pola harian yang konsisten membantu menjaga kesehatan kognitif dan emosional.

Rutinitas mengurangi kelelahan mental akibat pengambilan keputusan berlebihan dan menciptakan rasa aman di tengah dunia yang semakin cepat berubah.

Editor: Hanny Suwindari
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