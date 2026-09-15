Punya Kebiasaan Tersenyum pada Orang yang Tak Dikenal? Ini 6 Ciri Kepribadiannya Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang yang dengan mudah memberikan senyum kepada orang yang bahkan tidak dikenalnya? Di tengah suasana yang serba sibuk dan individualistis, kebiasaan sederhana tersebut bisa menjadi tanda dari karakter tertentu.
Senyuman memang terlihat sebagai gestur kecil. Namun, ekspresi tersebut dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang membantu menciptakan suasana lebih hangat dan membuka kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang lain.
Orang yang terbiasa tersenyum kepada orang asing juga kerap dipandang mempunyai energi positif. Dalam sejumlah pembahasan psikologi, kebiasaan tersebut dikaitkan dengan beberapa karakter, mulai dari empati hingga kemampuan memahami emosi.
Dilansir dari Geediting, berikut enam ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang tidak sungkan memberikan senyum kepada orang asing.
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Orang yang mudah tersenyum kepada orang lain biasanya cukup peka terhadap kondisi emosional di sekitarnya. Mereka dapat menyadari ketika seseorang tampak murung, lelah, atau sedang mengalami hari yang kurang menyenangkan.
Senyuman menjadi salah satu cara sederhana yang mereka gunakan untuk memberikan respons positif. Mereka ingin orang lain merasa keberadaannya diperhatikan dan dihargai, meskipun tidak memiliki hubungan sebelumnya.
Sikap tersebut menunjukkan kecenderungan untuk memahami perasaan orang lain dan menciptakan interaksi yang lebih manusiawi.
Kebiasaan tersenyum juga sering diasosiasikan dengan pola pikir yang positif. Orang yang optimistis biasanya mampu melihat sisi baik dari berbagai keadaan, termasuk ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Bukan berarti mereka selalu merasa bahagia atau terbebas dari masalah. Sebaliknya, mereka cenderung memiliki cara pandang yang membantu tetap melihat kemungkinan positif di tengah keadaan sulit.
Sikap tersebut kemudian dapat tercermin melalui ekspresi sederhana, salah satunya dengan memberikan senyuman kepada orang di sekitar.
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Jawa Pos
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