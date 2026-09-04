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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 05.28 WIB

Tak Selalu Perlu Obat, 5 Bahan Alami Ini Bisa Membantu Meredakan Batuk Kering

Ilustrasi seseorang yang sedang batuk/freepik - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang batuk/freepik

JawaPos.com - Batuk kering merupakan keluhan yang cukup umum dan bisa dialami oleh siapa saja. Berbeda dengan batuk berdahak, jenis batuk ini biasanya hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak mengeluarkan lendir sama sekali.

Batuk yang terus berulang dapat membuat tenggorokan terasa gatal dan perih. Jika berlangsung cukup lama, kondisi tersebut juga bisa mengganggu waktu tidur, membuat dada terasa tidak nyaman, hingga menyebabkan tenggorokan semakin sakit.

Selain beristirahat dan mencukupi kebutuhan cairan, beberapa cara sederhana menggunakan bahan alami dapat membantu meredakan rasa tidak nyaman akibat batuk kering.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima pilihan alami yang dapat dicoba untuk membantu menenangkan tenggorokan dan mengurangi batuk kering.

1. Madu dengan Air Hangat

Madu telah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu menenangkan tenggorokan. Teksturnya yang lembut dapat memberikan sensasi nyaman ketika tenggorokan terasa kering atau teriritasi.

Mencampurkan madu dengan air hangat juga bisa menjadi pilihan minuman sederhana ketika batuk membuat tenggorokan terasa tidak nyaman.

Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah 1 tahun karena risiko botulisme.

2. Menghirup Uap

Udara yang terlalu kering dapat membuat tenggorokan dan saluran pernapasan terasa semakin tidak nyaman. Menghirup udara yang lembap dapat membantu memberikan rasa lega pada sebagian orang.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan humidifier atau berada di ruangan dengan udara yang cukup lembap.

Jika memilih menggunakan uap dari air panas, berhati-hatilah agar tidak terlalu dekat dengan sumber panas. Air yang sangat panas dapat menyebabkan luka bakar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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