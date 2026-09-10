Selalu Bangun Segar Tanpa Alarm, Orang dengan Pola Tidur Sehat Hindari 8 Hal Ini

seseorang yang bangun pagi tanpa alarm (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Bagi sebagian orang, bangun pagi membutuhkan perjuangan panjang. Alarm harus berbunyi berkali-kali, tombol snooze ditekan berulang, bahkan terkadang suara alarm pun tidak cukup untuk membuat mata terbuka.
Namun, ada pula orang yang dapat terbangun secara alami tanpa bantuan alarm. Tubuh mereka seolah mengetahui kapan waktunya bangun setelah mendapatkan istirahat yang cukup.
Kemampuan tersebut bukan semata-mata karena seseorang memiliki "jam tubuh" yang ajaib. Pola tidur yang konsisten, kualitas istirahat, kebiasaan sebelum tidur, hingga kondisi psikologis dapat berperan dalam membentuk ritme tidur seseorang.
Orang yang terbiasa terbangun secara alami biasanya juga menjaga rutinitas malam agar tidak mengganggu waktu istirahat. Mereka menghindari sejumlah kebiasaan yang berpotensi membuat tubuh dan pikiran tetap aktif menjelang tidur.
Dilansir dari Geediting, berikut delapan kebiasaan malam yang umumnya dihindari oleh orang yang mampu bangun pagi tanpa bantuan alarm.
Ponsel, laptop, maupun perangkat elektronik lainnya sering menjadi teman sebelum tidur. Padahal, kebiasaan terlalu lama menatap layar dapat membuat seseorang semakin sulit beranjak ke kondisi rileks.
Orang yang memiliki pola tidur teratur cenderung membatasi aktivitas digital menjelang waktu istirahat. Mereka dapat menggantinya dengan membaca, mendengarkan sesuatu yang menenangkan, atau melakukan kegiatan ringan.
Dengan mengurangi rangsangan dari gadget, pikiran memiliki kesempatan untuk perlahan memasuki kondisi yang lebih santai.
Tubuh menyukai rutinitas. Waktu tidur dan bangun yang relatif sama setiap hari membantu tubuh membangun pola yang lebih teratur.
Karena itu, orang yang mudah bangun tanpa alarm biasanya tidak terlalu sering mengubah jam tidurnya secara drastis. Kebiasaan tidur terlalu larut kemudian bangun siang dapat membuat ritme tubuh menjadi kurang stabil.
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Jawa Pos
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