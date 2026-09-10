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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 11 September 2026 | 02.57 WIB

Ingin Berhenti Jadi People Pleaser? Kenali 8 Tanda dan Ubah Perilaku Ini

Ilustrasi people pleaser. (Magnific) - Image

Ilustrasi people pleaser. (Magnific)

JawaPos.com - People pleaser merupakan kecenderungan seseorang untuk terus mengutamakan keinginan dan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri.

Sebagai seorang people pleaser mereka biasanya berusaha menghindari konflik dan tidak ingin mengecewakan orang lain, ataupun melihat orang lain kesulitan meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri.

Beberapa ciri-ciri perilaku people pleaser yang sering dijumpai seperti terlalu sering minta maaf, bertahan pada hubungan toxic, menerima beban kerja tambahan, pura-pura bahagia, memberikan pujian berlebih, sampai menganggap diri sendiri kurang berhasil.

Jika anda sedang lelah menjadi seorang people pleaser, beberapa cara berikut dapat diterapkan untuk membantu menghentikan kebiasaan tersebut.

Mengutip dari laman simplypsychology pada (10/9) beberapa cara yang dapat dilakukan untuk berhenti menjadi people pleaser.

Salah satu cara untuk mulai berhenti menjadi people pleaser adalah dengan berani berkata “Tidak”. Meskipun terdengar sulit, karena berkata ya seperti suatu respon otomatis. Namun, anda bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apakah anda benar-benar memiliki waktu, energi, dan keinginan untuk menyanggupi permintaan tersebut. Jika anda belum merasa yakin, anda bisa memberikan respon “akan saya pikirkan sebentar”, atau “nanti akan saya kabari”. 

Berhenti menjadi people pleaser bisa anda mulai dari memahami batasan-batasan pribadi. Mulai dari aspek fisik, emosional, mental, dan dalam hubungan. Setelah itu, komunikasikan hal tersebut pada orang lain secara tegas dan sopan. Anda tidak harus selalu mengorbankan kebutuhan pribadi demi memenuhi keinginan orang lain. 

Seorang people pleaser kerap memberikan waktu dan energi untuk membantu orang lain. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya anda inginkan dalam setiap situasi. Memahami tujuan pribadi akan memudahkan anda untuk menolak permintaan yang memberatkan anda. Sisihkan waktu untuk perawatan diri seperti me time, berolahraga, meditasi, atau hanya sekedar bersantai.

Editor: Novia Tri Astuti
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