Dari Penundaan hingga Intuisi, Ini 5 Tanda Anda Sedang Dilindungi Semesta

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang menghadapi kejadian yang membuat bingung, kecewa, bahkan bertanya-tanya apakah keputusan yang diambil sudah berada di jalan yang tepat.

Namun, dalam sejumlah kepercayaan spiritual, berbagai kejadian tidak terduga terkadang dianggap memiliki makna tersendiri. Sesuatu yang awalnya terlihat sebagai hambatan justru dipercaya dapat menjadi jalan untuk menjauhkan seseorang dari situasi yang lebih buruk.

Petunjuk tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari rencana yang tiba-tiba tertunda, intuisi yang terasa kuat, hingga pertemuan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah tanda yang dalam perspektif spiritual dipercaya sebagai bentuk perlindungan atau petunjuk dari semesta.

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1. Rencana Tiba-tiba Mengalami Penundaan Tidak semua penundaan berarti sesuatu yang buruk. Terkadang, sesuatu yang gagal terjadi justru baru terasa manfaatnya setelah Anda mengetahui apa yang mungkin terjadi jika rencana tersebut berjalan sesuai jadwal.

Misalnya, sebuah hubungan atau rencana pernikahan batal karena kemudian ditemukan adanya perilaku pasangan yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam sudut pandang spiritual, kejadian seperti ini dapat dimaknai sebagai bentuk pengalihan jalan menuju sesuatu yang dianggap lebih baik.

Meski pada awalnya mengecewakan, penundaan dapat memberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan dan melihat keadaan secara lebih jernih.

2. Intuisi Tiba-tiba Terasa Sangat Kuat Pernahkah Anda merasakan dorongan kuat untuk tidak pergi ke suatu tempat, menunda sebuah keputusan, atau menjaga jarak dari seseorang?