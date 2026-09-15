Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 22.13 WIB

Dari Penundaan hingga Intuisi, Ini 5 Tanda Anda Sedang Dilindungi Semesta

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang menghadapi kejadian yang membuat bingung, kecewa, bahkan bertanya-tanya apakah keputusan yang diambil sudah berada di jalan yang tepat.

Namun, dalam sejumlah kepercayaan spiritual, berbagai kejadian tidak terduga terkadang dianggap memiliki makna tersendiri. Sesuatu yang awalnya terlihat sebagai hambatan justru dipercaya dapat menjadi jalan untuk menjauhkan seseorang dari situasi yang lebih buruk.

Petunjuk tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari rencana yang tiba-tiba tertunda, intuisi yang terasa kuat, hingga pertemuan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah tanda yang dalam perspektif spiritual dipercaya sebagai bentuk perlindungan atau petunjuk dari semesta.

1. Rencana Tiba-tiba Mengalami Penundaan

Tidak semua penundaan berarti sesuatu yang buruk. Terkadang, sesuatu yang gagal terjadi justru baru terasa manfaatnya setelah Anda mengetahui apa yang mungkin terjadi jika rencana tersebut berjalan sesuai jadwal.

Misalnya, sebuah hubungan atau rencana pernikahan batal karena kemudian ditemukan adanya perilaku pasangan yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam sudut pandang spiritual, kejadian seperti ini dapat dimaknai sebagai bentuk pengalihan jalan menuju sesuatu yang dianggap lebih baik.

Meski pada awalnya mengecewakan, penundaan dapat memberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan dan melihat keadaan secara lebih jernih.

2. Intuisi Tiba-tiba Terasa Sangat Kuat

Pernahkah Anda merasakan dorongan kuat untuk tidak pergi ke suatu tempat, menunda sebuah keputusan, atau menjaga jarak dari seseorang?

Dalam kepercayaan tertentu, intuisi semacam itu dianggap sebagai sinyal yang patut diperhatikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Ciri Pria Tak Lagi Menikmati Hidup, Salah Satunya Mudah Tersinggung - Image
Kepribadian

10 Ciri Pria Tak Lagi Menikmati Hidup, Salah Satunya Mudah Tersinggung

Selasa, 15 September 2026 | 21.19 WIB

6 Tanda Anak yang Sudah Dewasa Sedang Mengalami Kesulitan Lebih Berat dari yang Kamu Kira - Image
Kepribadian

6 Tanda Anak yang Sudah Dewasa Sedang Mengalami Kesulitan Lebih Berat dari yang Kamu Kira

Selasa, 15 September 2026 | 01.32 WIB

6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Besar, Ada yang Disebut Makin Sukses - Image
Zodiak

6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Besar, Ada yang Disebut Makin Sukses

Senin, 14 September 2026 | 19.10 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore