Jika Kamu Ingin Mendapatkan Ide-Ide yang Lebih Cerdas, Lakukan 6 Cara Sederhana Menurut Psikologi

seseorang yang mendapatkan ide-ide cerdas. (Magnific)

JawaPos.com - Pernah merasa sudah duduk berjam-jam untuk mencari sebuah ide, tetapi tidak ada satu pun gagasan yang terasa menarik?



Kamu mencoba berpikir lebih keras. Membuka berbagai referensi. Melihat apa yang dilakukan orang lain. Bahkan mungkin memaksa diri untuk terus mencari inspirasi. Namun semakin dipaksakan, justru semakin buntu.



Menariknya, munculnya ide yang baik tidak selalu bergantung pada seberapa keras seseorang berpikir.



Dalam psikologi, kreativitas dan pemecahan masalah sangat berkaitan dengan cara kita mengatur perhatian, mengolah informasi, beristirahat, mencari perspektif baru, dan memberi ruang bagi otak untuk menghubungkan berbagai hal.



Ide yang terlihat cerdas sering kali bukan muncul dari satu pemikiran yang luar biasa. Ide tersebut merupakan hasil dari banyak informasi sederhana yang berhasil dihubungkan dengan cara baru.



Kabar baiknya, kamu tidak harus mengubah hidup secara drastis untuk melatih kemampuan tersebut.



Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menciptakan kondisi mental yang lebih mendukung munculnya ide-ide baru.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (10/9), terdapat enam di antaranya.



1. Berhenti Memaksa Diri untuk Terus Berpikir



Ini mungkin terdengar bertentangan dengan intuisi.



Ketika sedang mencari solusi, kebanyakan orang menganggap bahwa semakin lama mereka berpikir, semakin besar kemungkinan mereka menemukan jawaban.



Padahal, terus-menerus memusatkan perhatian pada satu masalah tidak selalu menghasilkan pemikiran yang lebih baik.



Ada kalanya kita justru membutuhkan jeda.



Pernahkah kamu mengalami situasi ketika sedang memikirkan sesuatu dengan keras, tetapi tidak menemukan jawabannya? Kemudian kamu berhenti memikirkannya, melakukan aktivitas lain, dan tiba-tiba jawabannya muncul?



Pengalaman seperti itu bukan sesuatu yang aneh.



Salah satu penjelasan psikologisnya berkaitan dengan proses berpikir yang tidak selalu berlangsung secara sadar. Setelah kita mempelajari suatu masalah, otak masih dapat melakukan pemrosesan informasi ketika perhatian kita tidak lagi sepenuhnya tertuju pada masalah tersebut.



Karena itu, ketika sedang mencari ide, jangan selalu menganggap istirahat sebagai bentuk kemalasan.



Cobalah bekerja dalam periode tertentu, kemudian berikan jeda.



Misalnya, setelah 45–60 menit bekerja, berdirilah dari meja. Minum air, berjalan sebentar, melihat ke luar jendela, atau melakukan aktivitas sederhana yang tidak terlalu menuntut perhatian.



Tujuannya bukan melarikan diri dari masalah.



Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pikiran untuk keluar dari pola berpikir yang terlalu sempit.



Terkadang, solusi baru muncul bukan ketika kamu menatap masalah lebih lama, tetapi ketika kamu memberikan ruang untuk melihatnya dengan cara berbeda.



2. Biasakan Mencatat Ide Kecil



Jangan menunggu sampai mendapatkan ide yang benar-benar luar biasa untuk mulai mencatat.



Justru, biasakan menulis ide-ide kecil yang muncul sepanjang hari.



Sebuah pertanyaan sederhana.



Sebuah pengamatan.



Sebuah percakapan.



Sebuah masalah yang kamu lihat.



Sebuah kalimat yang menurutmu menarik.



Bahkan ide yang terlihat tidak masuk akal sekalipun.



Mengapa?



Karena kreativitas sering kali bukan tentang menciptakan sesuatu dari nol. Kreativitas juga melibatkan kemampuan menggabungkan pengetahuan atau gagasan yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru.



Masalahnya, banyak ide kecil menghilang karena kita menganggapnya tidak penting.



Kita berpikir, “Nanti saja aku ingat.”



Beberapa jam kemudian, ide itu hilang.



Karena itu, buatlah tempat khusus untuk menampung ide.



Tidak harus jurnal yang rumit. Catatan di ponsel juga cukup.



Kamu bisa membuat satu halaman dengan judul sederhana:



“Bank Ide.”



Setiap kali menemukan sesuatu yang menarik, tuliskan.



Tidak perlu langsung menilai apakah ide tersebut bagus atau buruk.



Ini penting.



Jika setiap ide langsung dikritik ketika baru muncul, pikiran bisa menjadi terlalu berhati-hati. Akibatnya, kita hanya menghasilkan gagasan yang terasa aman dan familiar.



Lebih baik pisahkan dua proses:



Pertama, menghasilkan ide.



Kedua, menilai ide.



Jangan lakukan keduanya secara bersamaan.



Kumpulkan sebanyak mungkin bahan terlebih dahulu. Setelah itu, baru pilih dan kembangkan ide yang paling menjanjikan.



3. Cari Pengalaman dan Informasi dari Bidang yang Berbeda



Jika kamu terus-menerus membaca, menonton, dan mempelajari hal yang sama, kemungkinan besar pola pemikiranmu juga akan tetap berada di tempat yang sama.



Karena itu, salah satu cara sederhana untuk memperkaya ide adalah memperluas jenis informasi yang kamu konsumsi.



Misalnya, jika pekerjaanmu berkaitan dengan bisnis, jangan hanya membaca buku bisnis.



Pelajari psikologi.



Baca sejarah.



Pelajari bagaimana seniman bekerja.



Amati cara ilmuwan memecahkan masalah.



Baca tentang teknologi.



Perhatikan perilaku manusia sehari-hari.



Mengapa ini dapat membantu?



Karena ide baru sering muncul ketika seseorang menghubungkan dua hal yang sebelumnya terlihat tidak berhubungan.



Bayangkan seseorang sedang mencari cara membuat sebuah aplikasi lebih mudah digunakan.



Ia mungkin menemukan inspirasi bukan hanya dari aplikasi lain, tetapi dari cara supermarket menata barang, cara restoran menyusun menu, atau bahkan cara museum mengarahkan pengunjung.



Semakin beragam pengalaman dan pengetahuan yang kamu miliki, semakin banyak “bahan mentah” yang tersedia untuk dipadukan.



Namun, ini bukan berarti kamu harus mengonsumsi informasi sebanyak-banyaknya.



Yang lebih penting adalah keragaman dan kualitas pengalaman.



Sesekali keluar dari rutinitas.



Baca topik yang biasanya tidak kamu baca.



Berbicara dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda.



Mengunjungi tempat baru.



Mencoba aktivitas baru.



Semua itu dapat memperkenalkan perspektif yang berbeda ke dalam cara berpikirmu.



4. Ajukan Pertanyaan yang Berbeda



Kadang-kadang masalahnya bukan karena kita kekurangan ide.



Masalahnya adalah kita mengajukan pertanyaan yang salah.



Misalnya, seseorang bertanya:



“Bagaimana caranya membuat produk ini lebih murah?”



Pertanyaan tersebut akan mengarahkan pikirannya pada pengurangan biaya.



Namun, bagaimana jika pertanyaannya diubah menjadi:



“Bagaimana caranya memberikan manfaat yang sama tanpa menggunakan cara yang sekarang?”



Pertanyaan kedua membuka ruang yang lebih luas.



Inilah alasan mengapa kemampuan mengubah sudut pandang sangat penting dalam proses kreatif.



Ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya:



“Bagaimana cara menyelesaikannya?”



Coba tanyakan juga:



Apa sebenarnya masalah utamanya?

Apakah saya sedang menyelesaikan masalah yang benar?

Bagaimana jika asumsi saya selama ini salah?

Bagaimana orang lain melihat masalah ini?

Apa yang terjadi jika saya melakukan kebalikannya?

Bagaimana saya menyelesaikannya jika memiliki sumber daya yang sangat terbatas?

Bagaimana jika saya harus menyelesaikannya dengan cara yang sepenuhnya berbeda?



Pertanyaan semacam ini memaksa pikiran keluar dari jalur otomatis.



Dan sering kali, ide yang menarik muncul ketika kita berhenti menerima asumsi lama begitu saja.



5. Beri Ruang untuk Pikiran Mengembara



Tidak semua waktu harus diisi dengan produktivitas.



Ada nilai tertentu dalam memiliki waktu ketika pikiran tidak sedang diarahkan pada satu tugas yang sangat spesifik.



Misalnya ketika berjalan kaki, mandi, duduk santai, atau melakukan pekerjaan rumah yang sederhana.



Dalam kondisi seperti itu, pikiran dapat berpindah dari satu hal ke hal lain dengan lebih bebas.



Banyak orang justru mendapatkan ide ketika sedang tidak sengaja mencari ide.



Tentu saja, ini bukan berarti setiap kali bersantai kamu pasti mendapatkan gagasan hebat.



Namun, memberikan ruang bagi pikiran untuk berkelana dapat membantu munculnya koneksi yang mungkin tidak muncul ketika perhatian terus-menerus dikunci pada satu tugas.



Karena itu, jangan merasa bersalah hanya karena sesekali membiarkan pikiran kosong.



Kamu tidak harus selalu mendengarkan podcast.



Tidak harus selalu membuka media sosial.



Tidak harus selalu mengisi setiap menit dengan informasi baru.



Cobalah sesekali berjalan tanpa tujuan kognitif yang berat.



Biarkan pikiran bergerak.



Perhatikan lingkungan.



Amati apa yang muncul dalam kepala.



Jika tiba-tiba ada sebuah gagasan, catat.



Sederhana, tetapi kebiasaan seperti ini dapat membuatmu lebih peka terhadap ide yang muncul secara spontan.



6. Tidur yang Cukup dan Jangan Meremehkan Istirahat



Ini mungkin terdengar terlalu sederhana.



Tetapi jika kamu ingin berpikir dengan baik, jangan mengabaikan tidur.



Ketika seseorang kurang tidur, kemampuan perhatian, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan fungsi kognitif lainnya dapat terganggu.



Artinya, bekerja lebih lama tidak selalu berarti menghasilkan pemikiran yang lebih baik.



Ada perbedaan antara bekerja lebih banyak dan berpikir lebih efektif.



Seseorang mungkin duduk di depan laptop selama delapan jam, tetapi setelah kelelahan, kualitas pemikirannya dapat menurun.



Sebaliknya, istirahat yang cukup dapat membantu seseorang kembali bekerja dengan perhatian dan energi mental yang lebih baik.



Jadi, jika kamu sedang mengalami kebuntuan ide, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak kreatif.



Mungkin kamu hanya kelelahan.



Terkadang solusi yang paling masuk akal bukan membuka lebih banyak tab di browser, tetapi menutup laptop dan tidur.



Ide Cerdas Tidak Selalu Datang dalam Sekejap



Ada satu kesalahpahaman tentang kreativitas yang sering membuat orang merasa tidak mampu.



Kita melihat seseorang menghasilkan karya luar biasa, lalu menganggap bahwa orang tersebut pasti mendapatkan ide brilian secara spontan.



Padahal, sebuah ide yang terlihat sederhana dan cerdas biasanya memiliki sejarah yang panjang.



Ada informasi yang dipelajari sebelumnya.



Ada pengalaman yang dikumpulkan.



Ada kesalahan.



Ada percobaan.



Ada pertanyaan.



Ada kegagalan.



Ada waktu ketika seseorang merasa buntu.



Kemudian berbagai elemen tersebut perlahan terhubung.



Karena itu, jangan terlalu terobsesi untuk mendapatkan “ide jenius”.



Fokuslah membangun kondisi yang memungkinkan ide bagus muncul.



Baca sesuatu yang berbeda.



Catat pengamatan kecil.



Ajukan pertanyaan baru.



Beri otak waktu untuk beristirahat.



Tidur dengan cukup.



Dan yang paling penting, jangan terlalu cepat membunuh sebuah ide hanya karena pada awalnya terdengar sederhana.



Pada Akhirnya, Kreativitas Adalah Tentang Membuat Koneksi



Jika keenam cara di atas dirangkum menjadi satu gagasan, mungkin pesannya adalah ini:



Ide yang lebih baik sering kali muncul ketika kita memberikan otak lebih banyak bahan, lebih banyak perspektif, dan ruang yang cukup untuk menghubungkannya.



Jadi, jika suatu hari kamu merasa kehabisan ide, jangan buru-buru mengatakan:



“Aku memang tidak kreatif.”



Coba tanyakan:



Apakah aku terlalu memaksa diri?



Apakah aku sudah memberi otakku informasi yang cukup beragam?



Apakah aku mencatat ide-ide kecil?



Apakah aku berani mempertanyakan asumsi lama?



Apakah aku memiliki waktu untuk berpikir tanpa gangguan?



Dan apakah aku cukup beristirahat?



Mungkin masalahnya bukan karena kamu kekurangan kemampuan.



Mungkin selama ini kamu hanya belum memberikan kondisi yang tepat bagi kemampuan tersebut untuk bekerja.



Pada akhirnya, mendapatkan ide yang lebih cerdas bukan selalu tentang berpikir lebih keras.



