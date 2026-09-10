Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 10 September 2026 | 21.45 WIB

Punya Banyak Kegunaan, Ini 6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh

6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh - Image

6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh

JawaPos.com -- Minyak kelapa selama ini dikenal sebagai bahan yang serbaguna. Selain digunakan dalam berbagai kebutuhan rumah tangga, minyak yang berasal dari kelapa ini juga kerap dimanfaatkan untuk menunjang perawatan tubuh.

Kandungan lemak dan senyawa tertentu di dalamnya membuat minyak kelapa digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit maupun rambut. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat minyak kelapa yang perlu diketahui.

1. Mendukung sistem kekebalan tubuh

Minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat diubah tubuh menjadi monolaurin. Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan antivirus dalam penelitian tertentu.

Karena itu, minyak kelapa kerap dikaitkan dengan kemampuan tubuh dalam menghadapi mikroorganisme tertentu. Meski demikian, minyak kelapa bukan pengganti pola hidup sehat maupun pengobatan ketika seseorang mengalami infeksi.

Menjaga daya tahan tubuh tetap membutuhkan pola makan bergizi seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat lainnya.

2. Membantu proses pencernaan

Minyak kelapa juga disebut memiliki kandungan jenis lemak tertentu yang relatif mudah dicerna. Salah satunya adalah medium-chain triglycerides atau MCT.

Jenis lemak tersebut dapat diproses tubuh dengan cara yang berbeda dibandingkan beberapa jenis lemak lainnya. Minyak kelapa juga memiliki kandungan asam laurat yang mempunyai sifat antimikroba.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Manfaat Psikologi Membatasi Anak dari Layar Gadget yang Terbawa hingga Dewasa - Image
Kepribadian

3 Manfaat Psikologi Membatasi Anak dari Layar Gadget yang Terbawa hingga Dewasa

Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

Sering Diabaikan, Ini 5 Manfaat Menyisir Rambut pada Malam Hari - Image
Lifestyle

Sering Diabaikan, Ini 5 Manfaat Menyisir Rambut pada Malam Hari

Kamis, 10 September 2026 | 06.13 WIB

Tak Hanya Menyejukkan, Ini 5 Manfaat Lidah Buaya untuk Wajah Berjerawat - Image
Lifestyle

Tak Hanya Menyejukkan, Ini 5 Manfaat Lidah Buaya untuk Wajah Berjerawat

Rabu, 9 September 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore