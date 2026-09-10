Punya Banyak Kegunaan, Ini 6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh

JawaPos.com -- Minyak kelapa selama ini dikenal sebagai bahan yang serbaguna. Selain digunakan dalam berbagai kebutuhan rumah tangga, minyak yang berasal dari kelapa ini juga kerap dimanfaatkan untuk menunjang perawatan tubuh.

Kandungan lemak dan senyawa tertentu di dalamnya membuat minyak kelapa digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit maupun rambut. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat minyak kelapa yang perlu diketahui.

1. Mendukung sistem kekebalan tubuh

Minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat diubah tubuh menjadi monolaurin. Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan antivirus dalam penelitian tertentu.

Karena itu, minyak kelapa kerap dikaitkan dengan kemampuan tubuh dalam menghadapi mikroorganisme tertentu. Meski demikian, minyak kelapa bukan pengganti pola hidup sehat maupun pengobatan ketika seseorang mengalami infeksi.

Menjaga daya tahan tubuh tetap membutuhkan pola makan bergizi seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat lainnya.

2. Membantu proses pencernaan

Minyak kelapa juga disebut memiliki kandungan jenis lemak tertentu yang relatif mudah dicerna. Salah satunya adalah medium-chain triglycerides atau MCT.