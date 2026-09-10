Punya Banyak Kegunaan, Ini 6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh

6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh
JawaPos.com -- Minyak kelapa selama ini dikenal sebagai bahan yang serbaguna. Selain digunakan dalam berbagai kebutuhan rumah tangga, minyak yang berasal dari kelapa ini juga kerap dimanfaatkan untuk menunjang perawatan tubuh.
Kandungan lemak dan senyawa tertentu di dalamnya membuat minyak kelapa digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit maupun rambut. Namun, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan kebutuhan masing-masing.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut sejumlah manfaat minyak kelapa yang perlu diketahui.
1. Mendukung sistem kekebalan tubuh
Minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat diubah tubuh menjadi monolaurin. Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan antivirus dalam penelitian tertentu.
Karena itu, minyak kelapa kerap dikaitkan dengan kemampuan tubuh dalam menghadapi mikroorganisme tertentu. Meski demikian, minyak kelapa bukan pengganti pola hidup sehat maupun pengobatan ketika seseorang mengalami infeksi.
Menjaga daya tahan tubuh tetap membutuhkan pola makan bergizi seimbang, tidur cukup, aktivitas fisik, dan kebiasaan hidup sehat lainnya.
2. Membantu proses pencernaan
Minyak kelapa juga disebut memiliki kandungan jenis lemak tertentu yang relatif mudah dicerna. Salah satunya adalah medium-chain triglycerides atau MCT.
Jenis lemak tersebut dapat diproses tubuh dengan cara yang berbeda dibandingkan beberapa jenis lemak lainnya. Minyak kelapa juga memiliki kandungan asam laurat yang mempunyai sifat antimikroba.
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