Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 21.30 WIB

Usia 60 Bukan Halangan untuk Tetap Aktif, Ini 5 Kebiasaan yang Perlu Dilakukan

ilustrasi lansia yang berolahraga. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi lansia yang berolahraga. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memasuki usia 60-an bukan berarti seseorang harus berhenti menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Justru, fase ini dapat menjadi kesempatan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan menikmati kehidupan dengan cara yang lebih seimbang.

Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami berbagai perubahan. Namun, pola hidup yang teratur dapat membantu seseorang mempertahankan kebugaran, menjaga energi, sekaligus menurunkan berbagai risiko kesehatan.

Perawatan diri pun tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membantu seseorang tetap sehat dan aktif ketika memasuki usia 60-an. Berikut lima di antaranya.

1. Pastikan tubuh mendapat cukup cairan

Kebutuhan cairan tetap perlu diperhatikan ketika usia bertambah. Kurang minum dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai antara lain dengan rasa lelah dan sakit kepala.

Mencukupi kebutuhan air membantu berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik, termasuk pengaturan suhu tubuh dan proses pencernaan.

Karena itu, jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Jadikan minum air sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Asupan minuman berkafein juga sebaiknya tidak berlebihan.

2. Tetap aktif bergerak setiap hari

Aktivitas fisik menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kebugaran pada usia lanjut. Tidak harus selalu berupa olahraga berat, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau kegiatan fisik lainnya juga dapat menjadi pilihan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Merasa Lebih Dewasa? 8 Kebiasaan ‘Jiwa Tua’ Ini Akan Masuk Akal Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Merasa Lebih Dewasa? 8 Kebiasaan ‘Jiwa Tua’ Ini Akan Masuk Akal Menurut Psikologi

Kamis, 10 September 2026 | 20.08 WIB

10 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Hidup Berubah Menjadi Lebih Baik, Bisa Dimulai Hari Ini - Image
Lifestyle

10 Kebiasaan Sederhana yang Membuat Hidup Berubah Menjadi Lebih Baik, Bisa Dimulai Hari Ini

Kamis, 10 September 2026 | 13.35 WIB

10 Cara Sederhana untuk Tetap Bersantai Saat Aktivitas Tengah Padat - Image
Lifestyle

10 Cara Sederhana untuk Tetap Bersantai Saat Aktivitas Tengah Padat

Kamis, 10 September 2026 | 13.30 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore