Usia 60 Bukan Halangan untuk Tetap Aktif, Ini 5 Kebiasaan yang Perlu Dilakukan

JawaPos.com - Memasuki usia 60-an bukan berarti seseorang harus berhenti menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Justru, fase ini dapat menjadi kesempatan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan menikmati kehidupan dengan cara yang lebih seimbang.

Seiring bertambahnya usia, tubuh memang mengalami berbagai perubahan. Namun, pola hidup yang teratur dapat membantu seseorang mempertahankan kebugaran, menjaga energi, sekaligus menurunkan berbagai risiko kesehatan.

Perawatan diri pun tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Beberapa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat diterapkan untuk membantu seseorang tetap sehat dan aktif ketika memasuki usia 60-an. Berikut lima di antaranya.

1. Pastikan tubuh mendapat cukup cairan

Kebutuhan cairan tetap perlu diperhatikan ketika usia bertambah. Kurang minum dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai antara lain dengan rasa lelah dan sakit kepala.

Mencukupi kebutuhan air membantu berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik, termasuk pengaturan suhu tubuh dan proses pencernaan.

Karena itu, jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Jadikan minum air sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Asupan minuman berkafein juga sebaiknya tidak berlebihan.

2. Tetap aktif bergerak setiap hari